Πολιτική

Oruc Reis: έφτασε στα 6,1 μίλια από τη Ρω!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να παίζει με τη «φωτιά» και να προκαλεί.

Το Oruc Reis εξακολουθεί να δυναμιτίζει το κλίμα, με την παρουσία του στο Αιγαίο και το πρωί της Παρασκευής βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Το τουρκικό πλοίο θα παραμείνει στην περιοχή τουλάχιστον μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου οπότε λήγει και η νέα τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Το βράδυ της Πέμπτης, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έπαιξε με τη «φωτιά» φτάνοντας στα όρια των εθνικών χωρικών μας υδάτων, αφού βρέθηκε στα 6,1 ναυτικά μίλια από τη Ρω.

Χθες Πέμπτη, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, δήλωσε μάλιστα πως το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται στη μέση του προγράμματος και επεσήμανε την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να συνεχιστούν οι εργασίες.

«Το πλοίο “Oruc Reis», το οποίο το τελευταίο διάστημα συζητήθηκε ιδιαίτερα, συνεχίζει τις εργασίες του νότια του Κας, εντός της δικής μας υφαλοκρηπίδας. Εμείς εκεί έχουμε επιπλέον εργασίες περίπου δύο μηνών. Δηλαδή είμαστε στη μέση του προγράμματός μας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, σε ομιλία του προς τους αξιωματικούς του τουρκικού στρατού, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη διαλόγου με στόχο την επίλυση των προβλημάτων Ελλάδας – Τουρκίας, υπενθύμισε από την άλλη το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» της Άγκυρας, βάσει του οποίου η τουρκική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

«Η κυριαρχία της “Γαλάζιας Πατρίδας” μας, η ασφάλεια της ανεξαρτησίας μας, αυτή είναι η ευθύνη μας. Τασσόμαστε υπέρ του διαλόγου, έχουμε πει κατ’ επανάληψη ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο και ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό», ανέφερε ο Ακάρ και πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε αποφασισμένοι, πως είμαστε επίσης ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας, πως θα ρισκάρουμε τα πάντα για τον σκοπό μας».