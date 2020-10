Κόσμος

Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τζο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψηφίου για την προεδριά των ΗΠΑ. Τι βρέθηκε πάνω του, πόσο κοντά του έφτασε.

Ένας 19χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σχέδιο δολοφονίας κατά του Τζο Μπαίντεν, αφού έκανε απειλητικές αναρτήσεις και διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τη «δολοφονία του Τζο Μπάιντεν».

Στα τέλη του Μάη, ερευνητές στην Κανάπολη (Kannapolis) της Βόρειας Καρολίνας βρήκαν ένα βαν έξω από μία τράπεζα. Μέσα στο εγκαταλελειμμένο όχημα, βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Βρέθηκαν επίσης, 509.000 δολάρια σε μετρητά, βιβλία για την παρασκευή βομβών, σχέδια με σβάστικες και αεροπλάνα να πέφτουν σε κτήρια.

Ο νεαρός πήγε στην τράπεζα ψάχνοντας το βαν, το οποίο είχε κατασχεθεί. Οι Αρχές ερεύνησαν το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε στο σημείο Alexander Hillel Treisman βρήκαν δύο επιπλέον όπλα και τρεις άδειες οδήγησης στο πορτοφόλι του, από τις πολιτείες της Καλιφόρνια, της Φλόριντα και της Ουάσινγκτον. Ο 19χρονος είχε ένα ακόμα όπλο πάνω του, κατά τη σύλληψή του από τις τοπικές Αρχές, οι οποίες επικοινώνησαν με το FBI.

Σε έρευνες που έγιναν μετά σε ηλεκτρονικές συσκευές βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου είχε κάνει έρευνα για τη διεύθυνση του σπιτιού του Τζο Μπάιντεν, τους νόμους για τα όπλα στην πολιτεία του και τις συσκευές για νυχτερινή όραση, όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως φαίνεται, επίσης, ταξίδεψε μέχρι το σπίτι του Μπάιντεν, στο New Hampshire και έφτασε σε Wendy’s πολύ κοντά του, αφού είχε αγοράσει τουφέκι.

Μέχρι την Πέμπτη ο νεαρός αντιμετώπιζε κατηγορίες μόνο για παιδικά πορνογραφία, όμως συγκεντρώνοντας τα παραπάνω στοιχεία οι Αρχές, ο δικαστής διέταξε την παράταση της κράτησής του.