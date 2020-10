Life

CMT Music Awards: Η Κάρι Άντεργουντ και οι άλλοι νικητές

Πολλά μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής έδωσαν διαδικτυακά το "παρών".

Η Κάρι Άντεργουντ κέρδισε επίσης το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς και Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνη της Χρονιάς για το σινγκλ της «Drinking Alone».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο μέσω βιντεοδιάσκεψης ευχαρίστησε τους θαυμαστές που την ψήφισαν μία χρονιά που σημάδεψαν οι ακυρώσεις περιοδειών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αυτό είναι για εσάς αποκλειστικά εσάς παιδιά» είπε η Κάρι Άντεργουντ «γιατί και πάλι δεν είμαστε μαζί, αλλά νιώθω τόση αγάπη απόψε».

Η ποπ σταρ Γκουέν Στέφανι κέρδισε το πρώτο της CMT Award στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς για Συνεργασία για το ντουέτο της με τον σύντροφό της, Μπλέικ Σέλντον «Nobody But You».

Η Τέιλορ Σουίφτ έκλεισε ένα κύκλο καθώς απένειμε το βραβείο Πρωτοποριακό Βίντεο της Χρονιάς, 13 χρόνια από τότε που η ίδια κέρδισε το τρόπαιο.

Ενθουσιασμένη η φετινή νικήτρια, η 17χρονη Γκάμπι Μπάρετ είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι πραγματικό. Αυτό είναι σίγουρα το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς που αποφοιτώ από το σχολείο».

Το τραγούδι της «I Hope» έγινε νούμερο στις ΗΠΑ στα chart της κάντρι, αλλά και της ποπ μουσικής.

Οι τραγουδιστές της κάντρι, Κένι Μπράουν και Άσλεϊ ΜακΜπράιντ και η ηθοποιός Σάρα Χάιλαντ ήταν συμπαρουσιαστές της βραδιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στο Νάσβιλ, αλλά με τα περισσότερα γυρίσματα σε εξωτερικές τοποθεσίες γύρω από την πόλη.

Στα φετινά βραβεία, τα οποία απονέμονται από το τηλεοπτικό δίκτυο Country Music Television βάσει αποτελεσμάτων ψηφοφορίας κοινού, συμπεριελήφθη μία νέα κατηγορία, Βίντεο Καραντίνας της Χρονιάς για να τιμηθούν καλλιτέχνες που έγιναν δημιουργικοί με μουσικά βίντεο και τραγούδια κατά τον αποκλεισμό λόγω της πανδημίας.

Ο τραγουδιστής Γκρέιντζερ Σμιθ κέρδισε για το μουσικό του βίντεο με τίτλο «Don't Cough On Me!» (Μην βήχεις πάνω μου).

Καλλιτέχνες που απέσπασαν επίσης βραβεία είναι οι Κέλσι Μπαλερίνι, Dan + Shay, Λουκ Κομπς, Άσλεϊ Μακ Μπράιντ, Σαμ Χαντ και Τόμας Ρετ.

Φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκε το βραβείο CMT equal play award. Το βραβείο παρέλαβε η τραγουδίστρια, ηθοποιός και ακτιβίστρια σε κοινωνικά ζητήματα, Τζένιφερ Νετλς για το έργο υποστήριξης των γυναικών και της ποικιλομορφίας στη κάντρι μουσική.





Αναλυτικά οι νικητές της τελετής απονομής των CMT Awards 2020:

Βίντεο της Χρονιάς - Κάρι Άντεργουντ «Drinking Alone»

Βίντεο της Χρονιάς Γυναίκας Καλλιτέχνη - Κάρι Άντεργουντ «Drinking Alone»

Βίντεο της Χρονιάς Άνδρα Καλλιτέχνη - Λουκ Μπράιαν «One Margarita»

Βίντεο της Χρονιάς από Συγκρότημα - Old Dominion «One Man Band»

Βίντεο της Χρονιάς από Ντουέτο - Dan + Shay - «I Should Probably Go To Bed»Πρωτοποριακό Βίντεο της Χρονιάς - Γκάμπι Μπάρετ «I Hope»

Βίντεο της Χρονιάς - Συνεργασία - Μπλέικ Σέλτον και Γκουέν Στέφανι «Nobody But You»

CMT Ερμηνεία της Χρονιάς - Από το CMT Καλλιτέχνες της Χρονιάς: Κρις Γιανγκ «Drowning»