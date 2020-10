Κόσμος

Μάστιγα στην Τουρκία η παιδική εργασία (εικόνες)

Απροστάτευτα τα παιδιά που δουλεύουν κάτω από σκληρές εργασιακές συνθήκες, αντί να πηγαίνουν στο σχολείο.

Εκατοντάδες παιδιά δουλεύουν αντί να πηγαίνουν στο σχολείο, στο Ντιγιαρμπακίρ, στην ανατολική Τουρκία.

Παρά το ότι οι νόμοι για την παιδική εργασία έχουν «σκληρύνει» τα τελευταία χρόνια, έχουν επικεντρωθεί κυρίως στο να τα προφυλάξουν από την έκθεσή των ανηλίκων στο χώρο της διαφήμισης και των Τεχνών.

Έτσι, τα παιδιά συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από βαριές συνθήκες, χωρίς να μπορούν να προστατευτούν από τους νόμους.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ανηλίκων που μεταφέρουν τα προϊόντα στη μεγαλύτερη αγορά λαχανικών της του Ντιγιάρμπακίρ.

Τα παιδιά εργάζονται επίσης σε αγροτικές δουλειές, αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.