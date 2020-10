Οικονομία

Κορονοϊός: Ανοιχτό το λιανεμπόριο και στις “κόκκινες” περιοχές

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια σύσκεψης.

Την απόφαση της κυβέρνησης να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου και στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία συναγερμού 4, «κόκκινο» έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια σύσκεψης που είχε νωρίτερα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή 114 Δημάρχων της χώρας.

Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει διαπιστωθεί μετάδοση από τα εμπορικά καταστήματα όσο τηρούνται τα μέτρα.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Έχουμε αποφασίσει ότι και στην κατηγορία 4 στην “κόκκινη” κατηγορία, θα κρατήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο, διότι δεν έχουμε δει μετάδοση από τα εμπορικά καταστήματα ή στα εμπορικά καταστήματα όσο τουλάχιστον αυτά τηρούν τα μέτρα. Αυτό είναι μία περαιτέρω οικονομική ανάσα για τις τοπικές κοινωνίες αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μπροστά μας δύο με τρεις δύσκολους μήνες καθώς ο καιρός θα κρυώνει και στη Βόρεια Ελλάδα θα κρυώσει νωρίτερα -έχει ήδη κρυώσει- από ότι στα νησιά, ο κόσμος θα μπαίνει ολοένα και περισσότερο μέσα και όσο θα είμαστε μέσα τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετάδοσης του και τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχουμε ένα ίσως και περισσότερα εμβόλια τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Αλλά οι επόμενοι τρεις μήνες, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη ώστε να τον ξεπεράσουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες».