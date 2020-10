Κοινωνία

Μεγάλος Περίπατος: Φύτεψαν κάνναβη στις ζαρντινιέρες της Πανεπιστημίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει η ομάδα ακτιβιστών που έκανε τον... «καλλωπισμό της Πανεπιστημίου».

Σπόρους κάνναβης φύτεψε στις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου επί της Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, η ομάδα "Κόμβος Ακτιβιστών για μια Φιλελεύθερη Κοινωνία".

Στο σχετικό δελτίο τύπου δε, που εξέδωσε η ομάδα υποστηρίζει πως φύτεψε σπόρους κάνναβης στον Μεγάλο Περίπατο, προκειμένου να συμβάλει στον «καλλωπισμό της Πανεπιστημίου.»

Η ανακοίνωσή των ακτιβιστών αναφέρει: «Είμαστε μια ανοιχτή κοινότητα ακτιβιστών που με κριτήριο την αγάπη για την Αθήνα, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον μέσα από τις δράσεις μας προωθούμε τον πολιτισμό, την συμμετοχή στα κοινά και την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων. Βασική πυξίδα των δράσεων μας αποτελεί η πεποίθηση που θέλει το δημόσιο να είναι διαχωρισμένο από το κρατικό. Κάθε ταξίδι έχει αρχή και τέλος, αφετηρία και προορισμό! Οι δράσεις της κοινότητας μας απευθύνεται σε εκείνους και εκείνες που θέλουν να παρεμβαίνουν και να παίρνουν μέρος ενεργά σε δράσεις που σχετίζονται με την ισότητα, την ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση και την άμβλυνση της βίας στη δημόσια σφαίρα, γι' αυτό και δουλεύουμε με ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών.

Μέχρι σήμερα, έχουμε διοργανώσει περισσότερες από 30 παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, μόνοι μας αλλά και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αθηναίων. Άλλοι τέτοιοι φορείς είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Ε.Ε και το Ε.Κ. με τις αντιπροσωπείες τους στην Ελλάδα, η ActionAid, η Άρσις, η Μετάδραση, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι Γιατροί του Κόσμου, η Greenpeace, το WWF, το Institute of Ideas στο Λονδίνο, η διεθνής πλατφόρμα για την ενίσχυση των γυναικών Lean in κα.

Για μας η Αθήνα αποτελεί ένα αχανές πεδίο ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων που θα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητές της. Αντλούμε δύναμη και ενέργεια από την κοινωνία των πολιτών, τους χιλιάδες ανυπεράσπιστους Αθηναίους που θέλουν να κάνουν κάτι για την πόλη τους και μέχρι σήμερα δεν έβρισκαν ένα κανάλι δημιουργικής συμμετοχής στις ανοιχτές υποθέσεις της Αθήνας.

Ο συμβιβασμός με τις πιο προβληματικές πλευρές αυτής της πόλης διαιωνίζει έναν φαύλο κύκλο ανορθολογισμού, στασιμότητας, δυσφήμησης, υπανάπτυξης και τελικά αυτοϋπονόμευσης των προοπτικών της. »Μέσα στο πλαίσιο αυτό μια ομάδα ακτιβιστών θέλοντας να υπερασπιστεί την ιδέα ενός μεγάλου περιπάτου που θα επεκταθεί σε όλο το ιστορικό κέντρο, τοποθέτησε σπόρους κάνναβης στις ζαρντινιέρες καθ' όλο το μήκος της Πανεπιστημίου ώστε να συμβάλει στον άμεσο καλλωπισμό τους. »Επιπλέον με αυτή μας της κίνηση υπερασπιστήκαμε την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και το δικαίωμα στην ελεύθερη καλλιέργεια της κάνναβης είτε για ψυχαγωγικούς είτε και για ιατρικούς λόγους, όπως είδαμε να συμβαίνει πρόσφατα στον Καναδά. »Ευελπιστούμε ότι με αυτή μας την κίνηση, θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες δράσεις τόσο στο υπόλοιπο της Αττικής όσο και ανά την Ελλάδα.

Τέλος θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της υπηρεσίας πρασίνου καθώς και στον Αντιδήμαρχο Ευγένιο Κολλάτο, όπου αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας και κάθε βράδυ πότιζαν τις καναβουριές.