Χαρδαλιάς: Πως θα εφαρμοστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας – Τι ισχύει για την μάσκα

Ποιοι εξαιρούνται από την απαγόρευση κυκλοφορίας και τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τι ισχύει για τα σχολεία.

Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να μετακινηθούν κατ' εξαίρεση, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι εργαζόμενοι και άλλα πρόσωπα περιέγραψε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση.



Παράλληλα, έδωσε διεικρινίσεις σχετικά με την χρήση μάσκας σε όλους του χώρους καθώς και στα σχολεία.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνοσε ότι υπάρχει έξαρση της πανδημίας και στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα.«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Πρέπει να υπάρχει πιστή τήρηση των μέτρων», υπογράμμισε.

Υπενθύμισε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε δύο νέα μέτρα για τις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές που θα ισχύουν από αύριο, Σάββατο.

Στη μετακίνηση εργαζομένων τη νύχτα, στις περιοχές που είναι στο 3 και 4: Οι δημοσιογράφοι μετακινούνται όπως μετακινούνταν και στο πρώτο Lockdown, δηλαδή με δημοσιογραφική ταυτότητα και βεβαίωση εργοδότη

Οι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση κυκλοφορίας από τον εργοδότη. Η γνησιότητα επικυρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περιπτώσεις άλλων κατηγοριών εργαζόμενων, συμπληρώνουν αντίστοιχο έντυπο που βρίσκεται στο ΕΡΓΑΝΗ.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να προσκομίζουν ταυτότητα και βεβαίωση κίνησης που θα βρουν στο apografi.gov.gr. Και κατ εξαίρεση με βεβαίωση από τον προϊστάμενο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στα διαλείμματα στα σχολεία.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως θα εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας όσοι κάνουν άσκηση σε εξωτερικό χώρο, οδηγοί που είναι μόνοι τους στο αυτοκίνητο ή με συγγενείς πρώτου βαθμού.

Στη γυμναστική στα σχολεία δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Παράλληλα, είπε πως στα κέντρα διασκέδασης και τα μπαρ απαγορεύεται η ζωντανή μουσική, ενώ σε ταβέρνες επιτρέπεται η ζωντανή μουσική χωρίς μικροφωνική μέχρι τρία άτομα.

Αναλυτικά η παρουσίαση που έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς για την αλλαγή δεδομένων σε δεκάδες περιφερειακές ενότητες, αναφορικά με τα μέτρα που ισχύουν: