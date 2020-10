Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Πέντε “μνηστήρες” για το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας

Ποιοι είναι οι επενδυτές που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το υπό παραχώρηση τμήμα του λιμανιού της πόλης.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε ότι πέντε ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΟΛΚ Α.Ε.).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

PFIC LTD QUINTANA INFRASTRUCTURE + DEVELOPMENT ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ IMERYS AE, GOLDAIR CARGO & I.M.G. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA, η οποία απαρτίζεται απότις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP - EFA GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΟΛΘ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι η υπο-παραχώρησης περιλαμβάνει:- τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού περίπου 117.000 τ.μ., - μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000τ.μ.,- τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη - την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακάεξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων) και - συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμανιού. Η διάρκεια της υπο-παραχώρησης θα είναι για 40 έτη.

Το προφίλ των επενδυτών



ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Είναι ένας μεγάλος ελληνικός Όμιλος, με δραστηριότητες στους τομείς των υποδομών, παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), στις παραχωρήσεις, στη διαχείριση απορριμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή.



Black Summit Financial Group: Είναι μια εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων με εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εστιασμένες στη διατήρηση και ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της, μέσα από εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές.



EFA GROUP: Είναι ένας όμιλος εταιρειών που προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων/έργων, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της ασφάλειας και των αγορών υψηλής τεχνολογίας. Ο Όμιλος EFA GROUP λειτουργεί σε διεθνή κλίμακα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.



IMERYS Group: Είναι κορυφαία εταιρεία βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, στους πελάτες του. Η βασική του παραγωγή ορυκτών περιλαμβάνει μπεντονίτη, ανθρακικό ασβέστιο, διατομίτη, καολίνη και περλίτη, ενώ οι εφαρμογές των ορυκτών είναι τεράστιες και ανήκουν σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες. Μέσω της παραγωγής του ο Όμιλος IMERYS είναι σε θέση να έχει παρουσία σε αγορές όπως είναι η βιομηχανία αυτοκινήτων, ο τομέας των κατασκευών, τα καταναλωτικά αγαθά, ο σίδηρος και ο χάλυβας και το χαρτί.



Goldair: Είναι κορυφαίος όμιλος εταιρειών στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες εδάφους διαχείρισης αεροσκαφών και επιβατών, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής φορτίου, καθώς και εσωτερικές και διεθνείς τουριστικές υπηρεσίες, διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.



IMG: Είναι μια βιομηχανική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε τομείς όπως τεχνουργήματα από πέτρα και γύψο, κεραμικά είδη και γυαλί. Οι κύριες δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παραγωγή μαρμάρων από ασβέστη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτιού και γυαλιού. Η IMG είναι ελληνική εταιρεία, με τη μονάδα παραγωγής της να βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας.



PFIC: Είναι εταιρεία με έδρα την Κύπρο, και υποκατάστημα στην Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων και χημικών. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παραγωγή φωσφορικού οξέος και σύνθετων NPK λιπασμάτων. Η μονάδα παραγωγής της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη, Καβάλας και περιλαμβάνει ένα σταθμό παραγωγής φωσφορικού οξέος, τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής σύνθετων NPK λιπασμάτων και ένα αυτόνομο ιδιωτικό λιμάνι για τη φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων και πρώτων υλών.



Quintana Infrastructure and Development: Είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών, με παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, όπως ενεργειακές υποδομές, υποδομές δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικές αγορές και διαχείριση πόρων.



ΟΛΘ: Είναι ένας ελληνικός οργανισμός διαχείρισης του λιμένα ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, βάσει συμφωνίας παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.