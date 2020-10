Κόσμος

ΗΠΑ προς Τουρκία: Καταδικάζουμε την ενεργοποίηση των S-400

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις κυρώσεις στην Άγκυρα.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα



Την έντονη καταδίκη των ΗΠΑ προκάλεσε η πρόσφατη ενεργοποίηση των S-400 απο την Τουρκία με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρντεντ ωστόσο να μην διευκρινίζει για το αν και πότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται απο το Κογκρέσο.



Κληθείς να σχολιάσει την παραδοχή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμή του ρωσικού πυραυλικού συστήματος και ότι "δεν χρειάζεται να ζητήσουν γι αυτό την άδεια των ΗΠΑ", ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με γραπτή του δήλωση στον ΑΝΤ1 ανέφερε:



“Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει στην κυβέρνηση της Τουρκίας, στα ανώτερα επίπεδα, ότι η απόκτηση ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων όπως το S-400 είναι απαράδεκτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ξεκάθαρες από τις προσδοκίες μας ότι το σύστημα S-400 δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει τις πιθανές σοβαρές συνέπειες για τη σχέση ασφαλείας μας εάν η Τουρκία ενεργοποιήσει το σύστημα”. Καταδικάζουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο την εκτόξευση πυραύλων δοκιμών S-400 ως ασυμβίβαστη με τις ευθύνες της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ".