Οικονομία

Πτωχευτικός Κώδικας: Κόντρα Σταϊκούρα - Τσακαλώτου στη Βουλή

Διαξιφισμοί στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο σημειώθηκε στη Βουλή μετά την ομιλία του υπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Εάν ήθελε ο πρωθυπουργός να υποστήριζε τον κ. Σταϊκούρα, έπρεπε να είναι εδώ χθες για τον Πτωχευτικό Κώδικα και να μην κρύβεται. Θα τον στήριζε, εάν μετέτρεπε αυτή την πρόταση μομφής σε μομφή κατά της κυβέρνησης, αλλά τον αφήνει έτσι, γιατί αυτός θέλει να αποφύγει την όποια συζήτηση για το πτωχευτικό, είπε ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ έγινε την ώρα της διαχείρισης της πανδημίας και της εξέλιξης της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής.

Να είστε πιο προσεκτικός όταν μιλάτε για τον Πτωχευτικό Κώδικα, όταν τα έγγραφα που κατέθεσα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς φέρουν την υπογραφή σας, απάντησε ο κ. Σταϊκούρας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν θα έπρεπε να μιλάτε για το νομοσχέδιο, διότι είχατε πει στις 31/10/2015 στη Βουλή, ότι έως το τέλος του 2015 θα έχουμε λύσει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης και των κόκκινων δανείων, και είμαστε στο 2020 που προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, που όχι μόνο δεν λύσατε εσείς, αλλά το διογκώσατε, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι τέτοιες προτάσεις, οι πρωθυπουργοί τις μετατρέπουν σε προτάσεις εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Κε Σταϊκούρα, ο πρωθυπουργός σας δεν σας καλύπτει, παρότι σας χειροκροτεί, είπε ο κ. Λοβέρδος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου για τον Πτωχευτικό Κώδικα: “Χωθήκατε κάτω από την πολιτική φούστα του κου Βαρουφάκη (που κατέθεσε σχετικό αίτημα) για να βρείτε επιχειρήματα. Ταυτίζεστε μαζί του, διότι μαζί καταστρέψατε τη χώρα το 2015” είπε ο κ. Λιβανός.