Κόσμος

Πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε κοντέινερ

Μακάβριο εύρημα στην Παραγουάη. Από ποια χώρα είχε αποσταλεί το εμπορευματοκιβώτιο.

Τα πτώματα επτά ανθρώπων σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία της Παραγουάης μέσα σε ένα φορτίο λιπασμάτων που είχε αναχωρήσει από τη Σερβία πριν τρεις μήνες, ανακοίνωσαν χθες οι παραγουανές αρχές.

Το εμπορευματοκιβώτιο έφυγε από τη Σερβία στις 21 Ιουλίου και έφτασε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μέσω Αργεντινής στο λιμάνι Βιλέτα, 30 χλμ νότια της πρωτεύουσας Ασουνσιόν, στον Ποταμό Παραγουάης, δήλωσε ο εισαγγελέας Μαρσέλο Σαλδιβάρ.

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν χθες Παρασκευή όταν στελέχη της εταιρείας που αγόρασε το φορτίο, άνοιξαν το κοντέινερ, πρόσθεσε. «Ένα από τα πτώματα φέρει σημάδια που υποδηλώνουν ασφυξία ως πιθανή αιτία θανάτου» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ιατροδικαστής Πάμπλο Λεμίρ. Τα λιπάσματα ενδέχεται να επιτάχυναν την αποσύνθεση, σημείωσε.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι τα θύματα, όλοι ενήλικες, φέρεται να ήταν λαθρεπιβάτες και παράτυποι μετανάστες. Στους δύο βρέθηκαν έγγραφα ταυτότητας που δείχνουν ότι ήταν Μαροκινοί ενώ βρέθηκε επίσης μια απόδειξη από μια σερβική εταιρεία ταξί, που υποδηλώνει ότι μπήκαν στο εμπορευματοκιβώτιο στη Σερβία.

«Υποθέτουμε ότι έφτασαν εκεί από τη χώρα καταγωγής τους και είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σε έναν πλησιέστερο προορισμό, αλλά δεν υπολόγισαν καλά την απόσταση και δεν επέζησαν από το ταξίδι», είπε στο Reuters. «Οι προμήθειες που είχαν - μπισκότα, εμφιαλωμένο νερό και κονσερβοποιημένα τρόφιμα - ήταν αρκετές για να τους φτάσουν για 72 ώρες».

Η αστυνομία βρήκε επίσης σακούλες με ρούχα και ένα άνοιγμα για εξαερισμό στο εμπορευματοκιβώτιο. «Όλα τα πτώματα είναι αποσυντεθειμένα. Είναι απλά μαλλιά και οστά», τόνισε ο Σαλδιβάρ. Το πλοίο φορτηγό έκανε στάση στην Αίγυπτο και έπειτα στην Ισπανία, πριν περάσει από το λιμάνι του Μπουένος Άιρες. Έφτασε στη συνέχεια στην Παραγουάη, μετά από ένα ταξίδι περίπου 20.000 χιλιομέτρων.

Η διαδρομή της αποστολής θα ελεγχθεί, μαζί με τα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στα θύματα, και θα υπάρξει επικοινωνία με τις αρχές στο Μαρόκο και τη Σερβία για την προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων.