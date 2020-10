Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ έδωσαν πλήρη έγκριση για τη ρεμδεσιβίρη

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε μόνιμη έγκριση στο αντιιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη για να χορηγείται στους ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid-19, επιβεβαιώνοντας την υπό όρους έγκριση που του είχε δοθεί τον Μάιο, σύμφωνα με τον παρασκευαστή του, την φαρμακοβιομηχανία Gilead.

Η Gilead ανακοίνωσε πως έλαβε την έγκριση για το φάρμακο που κυκλοφορεί με τη μάρκα Veklury, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για τη μόνη θεραπεία συγκεκριμένα κατά της Covid-19 που εγκρίνεται έπειτα από μια πιο αυστηρή και οριστική διαδικασία. Η επείγουσα έγκριση είναι προσωρινή, χορηγείται στη βάση δεδομένων που είναι λιγότερο πλήρη απ' αυτά που χρειάζονται για μια μόνιμη έγκριση και μπορεί να ανακληθεί στο τέλος της κατάστασης επείγουσας υγειονομικής ανάγκης.

Άλλες θεραπείες είναι διαθέσιμες εδώ και μήνες στα νοσοκομεία χάρη σε προσωρινές εγκρίσεις ή επειδή πρόκειται για φάρμακα που είναι ήδη εγκεκριμένα για άλλες ασθένειες, όπως το κορτικοειδές δεξαμεθαζόνη.

Οι ευρωπαϊκές και άλλες χώρες έχουν επίσης δώσει από την άνοιξη προσωρινή έγκριση στη ρεμδεσιβίρη.

Η μετοχή της Gilead στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκανε άλμα 4% λίγο μετά την ανακοίνωση.

Η ρεμδεσιβίρη, η οποία είχε αρχικά αναπτυχθεί ματαίως κατά του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα, ήταν ένα από τα πρώτα φάρμακα που είχαν δείξει σχετική αποτελεσματικότητα στις δοκιμές, καθώς φαίνεται πως συντομεύει κατά ημέρες τον χρόνο αποκατάστασης των ασθενών που νοσηλεύονται εξαιτίας του κορονοϊού. Όμως δεν έχει αποδειχθεί πως μειώνει τη θνησιμότητα, αντίθετα από τη δεξαμεθαζόνη.

Το Veklury θα μπορεί να χορηγείται στους ενηλίκους και στα παιδιά άνω των 12 ετών που ζυγίζουν τουλάχιστον 40 κιλά στις περιπτώσεις που απαιτείται νοσηλεία. Δεν θα μπορεί να χορηγείται σε ενέσιμη μορφή παρά μόνο σε νοσοκομείο ή σε αντίστοιχο περιβάλλον. Επείγουσα έγκριση δόθηκε παράλληλα για τα παιδιά κάτω των 12 ετών που ζυγίζουν τουλάχιστον 3,5 κιλά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ρεμδεσιβίρη έλαβε τον Ιούλιο άδεια υπό όρους για να διατεθεί στην αγορά, είχε παραγγείλει 500.000 δόσεις στις αρχές Οκτωβρίου.