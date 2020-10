Κόσμος

Κορονοϊός: προς κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ισπανία

Μετά από απαίτηση των τοπικών κυβερνήσεων για την εφαρμογή σκληρότερων μέτρων.

Η ισπανική κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο το πρωί για να εξετάσει το ενδεχόμενο να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ «συγκάλεσε εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο στις 10.00 το πρωί τοπική ώρα προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες ώστε να τεθεί σε ισχύ μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης», αναφέρεται στο κείμενο, όπου προστίθεται πως αυτή η πρωτοβουλία έγινε «δεκτή από την πλειονότητα των αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας, οι οποίες τη ζήτησαν».

Το μέτρο αυτό θα δώσει στις 17 περιφέρειες τα απαραίτητατ νομικά εργαλεία για να επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς, μεταξύ άλλων απαγορεύσεις κυκλοφορίας, προκειμένου να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του ιού.

Η έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου διεξάγεται ημέρες αφότου η Ισπανία πέρασε το όριο του ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων νέου κορονοϊού.