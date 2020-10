Life

Η Ρεγγίνα Μακέδου “ξορκίζει” τον καρκίνο με… χορό (βίντεο)

Μάθημα ζωής και ελπίδας από την 35χρονη, που με φιγούρες και χαμόγελο έχει ριχτεί στην μάχη με την ασθένεια. Τι λέει μία ημέρα πριν αρχίσει νέος κύκλος θεραπείας.