Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: κάποιους ενοχλεί η μείωση των προσφυγικών ροών (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Ναυτιλίας απαντώντας σε δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ για τις επαναπροωθήσεις, τα οποία «ανακυκλώνουν» στελέχη της αντιπολίτευσης

«Καταλαβαίνω ότι η στάση του Λιμενικού έχει ενοχλήσει, όταν τον Σεπτέμβριο έχουμε μειώσει τις προσφυγικές ροές κατά 98% και έχει επιδειχθεί τέτοια στάση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, με πιστή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου», είπε ο Υπ. Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, σχολιάζοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Το περιοδικό, κάνει λόγο, βασιζόμενο σε στοιχεία της τουρκικής ακτοφυλακής, για παράνομες επαναπροωθήσεις αλλοδαπών από την Ελλάδα στην Τουρκία. Το δημοσίευμα ανακύκλωσαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το βράδυ του Σαββάτου, στην Βουλή, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κυβέρνηση, με τον Νότη Μηταράκη να απαντά στον Πάνο Σκουρλέτη ότι ακόμη και η Frontex είναι «μαζί με την Ελλάδα στις επαναπροωθήσεις».

«Επί 15 μήνες δεν έχει χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο, υποστήριξε ο Υπ. Ναυτιλίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», θυμίζοντας τα πρόσφατα ναυάγια κοντά στην Σύμη και τις δεκάδες διασώσεις ναυαγών από θαλάσσης και αέρος», ενώ τόνιζε ότι η Ελλάδα έχει θωρακίσει τα σύνορα της, που αποτελούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπ. Ναυτιλίας είπε ακόμη ότι το 30% των στελεχών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος απασχολείται στην φύλαξη των συνόρων με την Τουρκία και την αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφυγικών ροών.