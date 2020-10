Πολιτική

Συνεκπαίδευση μονάδων ειδικών επιχειρήσεων Ελλάδας - ΗΠΑ (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες στα πεδία βολής Κρανέας και Λιτόχωρου.

Μονάδες της διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) πραγματοποίησαν, από τις 19 έως και τις 23 Οκτωβρίου, συνεκπαίδευση με ελεγκτές τερματικής καθοδήγησης πυρών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, η δραστηριότητα έλαβε χώρα στα πεδία βολής Κρανέας και Λιτόχωρου.

Η συνεκπαίδευση περιελάμβανε σενάρια «εγγύς αεροπορικής υποστήριξης» και «επίθεσης εγγύς αγώνα» σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Οι Έλληνες ελεγκτές τερματικής καθοδήγησης και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συνεργάστηκαν με επιτυχία με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους στο πλαίσιο του σεναρίου, με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς, προσβάλλοντας επίγειους στόχους, ακολουθώντας τις τυποποιημένες διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση έχει ως σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ και συντονίστηκε από τη διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο των πάγιων επιδιώξεων του ΓΕΕΘΑ για συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της ανταλλαγής εμπειριών των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της Ελλάδας με φίλες και σύμμαχες χώρες.