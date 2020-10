Πολιτική

Πέτσας: εκτός πραγματικότητας Ερντογάν και Ακάρ

Τι είπε για την δήλωση του Μ. Χρυσοχοϊδη για τα 12 μίλια, τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ως ακόμα μια απόδειξη της αναξιοπιστίας της Τουρκίας χαρακτήρισε τη νέα παράνομη Navtex της Άγκυρας για έρευνες του Ορούτς Ρέις ανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου έως τις 4 Νοεμβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ επεσήμανε ότι «η νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία είναι μια ακόμα απόδειξη αναξιοπιστίας της Τουρκίας, ακόμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, ότι αυτά που λέει τη μια μέρα, τα αναιρεί την επόμενη με τις πράξεις της». Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ σημείωσε ότι «δείχνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Επανέλαβε δε τη θέση της Αθήνας ότι η διαφορά των δύο χωρών είναι μια, η οριοθέτηση ΑΟΖ και ο δρόμος για την εξεύρεση λύσης είναι είτε οι διευρευνητικές επαφές είτε το διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

Σε ό,τι αφορά στις κινήσεις της Ελλάδας σε διπλωματικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «το εμπάργκο όπλων είναι ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα της Ε.Ε προκειμένου να πείσει την Τουρκία να αλλάξει την επιθετική και προκλητική συμπεριφορά της. Δε γίνεται να πουλά η Ευρώπη σφαίρες στην Τουρκία, οι οποίες θα στραφούν κάποια στιγμή εναντίον της». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από το 2008 υπάρχει ένα οπλοστάσιο στην Ε.Ε με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Κομισιόν, «τις οποίες εμείς υπενθυμίζουμε τώρα στους εταίρους μας και ζητούμε μαζί με τις οικονομικές κυρώσεις να έρθει και το εμπάργκο όπλων».

Για τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τα 12 μίλια

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, «η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ακόμα δεν έχει αναπτύξει εκείνες τις πτυχές της πολιτικής ώστε να είναι γίγαντας και στα γεωπολιτικά και στα θέματα που αφορούν στα εξωτερικά της συμφέροντα. Όμως είναι σαφέστατο ότι υπάρχει μια ταχεία χειραφέτηση της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση».

Σχολιάζοντας τη χθεσική δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «επιστρατεύει εθνικισμό με τα 12 μίλια», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «έγινε μια αναφορά, η οποία όμως δεν έγινε σε αυτό το πλαίσιο . Ήταν μια ανάδειξη της μιζέριας και της αναξιοπιστίας που διακατέχει τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, μπροστά στο φάσμα της δημοσκοπικής κατάρρευσης. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: ότι εμείς προστατεύουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μέσα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι φυσικά η επέκταση στα 12 ναυτικών μιλίων των χωρικών μας υδάτων, όταν εμείς το κρίνουμε σκόπιμο. Αυτή είναι η δική μας πάγια θέση και δεν υπάρχει καμμιά διαφοροποίηση από αυτό».

Στο μέτωπο της πανδημίας, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι η η κυβέρνηση κινείται πολύ πιο γρήγορα και παίρνει μέτρα όποτε χρειάζεται υπογραμμίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πολύ, δε συνεχίστηκε η πίεση στο σύστημα υγείας. «Θα πιεστεί όμως αν φτάσουμε το τετραψήφιο νούμερο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «εφαρμόζουμε τα ισχύοντα μέτρα για να μην πάρουμε αυστηρότερα».