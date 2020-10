Life

Επίθεση του Σον Πεν στον Ερντογάν για τις σφαγές των Αρμενίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος ηθοποιός πήρε θέση και για τις αμερικανικές εκλογές. Δείτε τι έγραψε στο Twitter.

Επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο διάσημος ηθοποιός του Χόλυγουντ, Σον Πεν, σε ανάρτησή του στο twitter, κατηγορώντας τον για τις δολοφονίες Αρμενίων με τα όπλα που του παρέχουν οι ΗΠΑ.



Μάλιστα, ο Σον Πεν πήρε θέση και για τις αμερικανικές εκλογές στηρίζοντας ανοιχτά τον επικεφαλής των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Όσο εμείς καθόμαστε, οι Αρμένιοι σφαγιάζονται από τον Ερντογάν, τον φίλο του Τραμπ, με τα όπλα που εμείς του παρέχουμε. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Μπάιντεν για την αναγέννηση της Αμερικής».