Κοινωνία

Αστυνομικός σκότωσε τον αδελφό του - Αστυνομικός και ο νεκρός

Αστυνομικός και ο νεαρός αδελφός του άνδρα που του έκοψε το νήμα της ζωής, μόλις στα 25 του χρόνια.

(εικόνα αρχείου)

Οικογενειακή τραγωδία στο Πέραμα, με δράστη και θύμα δύο νεαρά αδέλφια, αμφότεροι αστυνομικοί και δη υπηρετούντες στην ίδια υπηρεσία, καθώς ο ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον επίσης αστυνομικό, αδερφό του.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 21χρονος αστυνομικός πυροβόλησε τον αδελφό του, σύμφωνα με την μαρτυρία του κατά λάθος, καθώς εκπυρσοκρότησε ένα όπλο που είχαν προσφάτως αγοράσει και το οποίο περιεργάζονταν.

Η σφαίρα χτύπησε τον 25χρονο στο κεφάλι.

Ο 25χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου όμως τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματα του.

Ο 25χρονος Ειδικός Φρουρός που έχασε τη ζωή του, με τον 21χρονο αδερφό του, που του έκοψε το νήμα της ζωής, υπηρετούσαν στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Τα δύο αδέλφια ζούσαν μαζί σε διαμέρισμα στο Πέραμα και ήταν ιδιαιτέρως αγαπητοί στους συναδέλφους τους στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Πειραιά, όπου υπηρετούσαν.