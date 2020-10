Υγεία - Περιβάλλον

Σέρρες: έκκληση Χαρδαλιά στους νέους για αποφυγή του lockdown

Για επιθετική έξαρση στην εξάπλωση της πανδημίας κάνουν λόγο οι Αρχές. Τι δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, στις Σέρρες. Τον Υφυπουργό συνόδευε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Ο Νικος Χαρδαλιάς συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Αντιπεριφέρειας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του Δημάρχου Σερρών, Αλέξανδρου Χρυσάφη, όλων των Δημάρχων της περιοχής, καθώς και των επιχειρησιακά συναρμόδιων υπηρεσιών, με σκοπό να διασφαλιστεί ο πλήρης συντονισμός των τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση επιδημιολογικής έξαρσης Covid-19 που σημειώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Oλόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχει περάσει από την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτηρητής στο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σε συνέχεια της σύσκεψης ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά σημαντική σύσκεψη μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους της περιοχής. Είμαστε εδώ με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα όχι για να επιβάλλουμε κάποιο lockdown, αλλά για να δούμε πώς θα δουλέψουν τα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε πιο δύσκολα μέτρα. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει συζήτηση για επόμενα μέτρα χωρίς να έχουν εφαρμοστεί όσα έχουν ήδη αποφασιστεί και αφού τα έχουμε δει σε επίπεδο κοινωνίας.

Κάνουμε έκκληση στον κόσμο να εφαρμόζει τα μέτρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Υπάρχει επιθετική έξαρση στην περιοχή - έχουμε 239 ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να εντοπίζεται στο Δήμο Σερρών, αλλά με μεγάλες μετακινήσεις και στους όμορους Δήμους. Έχουμε 442 στενές επαφές υψηλού ρίσκου οι οποίες είναι απομονωμένες.

Προχωράμε με εντατικοποίηση των ελέγχων και στοχευμένες δειγματοληψίες, καθώς και ενημέρωση του πληθυσμού. Καμία έκπτωση σε καταστάσεις ανομίας. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια, οι σύμμαχοί μας είναι οι νέοι άνθρωποι. Τους καλούμε να δώσουμε όλοι μαζί αυτή τη μάχη τις επόμενες ημέρες, μια μάχη που η περιοχή έχει αποδείξει και στην πρώτη φάση της πανδημίας ότι μπορεί να την κερδίσει με την πιστή τήρηση των μέτρων.

Παραμένουμε σε συναγερμό, παραμένουμε σε επιφυλακή.

Ήταν πολύ γόνιμη η συζήτηση με όλους, με τους Δημάρχους και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σερρών και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί από την πρώτη στιγμή έδειξαν αντανακλαστικά και πιστεύω ότι μαζί με όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης θα τα καταφέρουμε. Η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη είναι καθημερινή, η βόρεια Ελλάδα δέχεται μια μεγάλη επιδημιολογική πίεση - με πιστή τήρηση των μέτρων μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Τον Νίκο Χαρδαλιά συνόδευσαν κατά την επίσκεψη στελέχη της Ομάδας Πρώτης Απόκρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τζιτζικώστας: στον Δήμο Σερρών το 90% των κρουσμάτων

Ως ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση στο δήμο Σερρών ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, λέγοντας ότι η πόλη και η περιφερειακή ενότητα γενικότερα, βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη λήψη μέτρων που οδηγούν σε καθολικό lockdown.

Ο κ. Τζιτζικώστας, στην έναρξη της σύσκεψης, τόνισε ότι το πρόβλημα της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού εστιάζεται κατά 90% στον δήμο Σερρών.

Η αύξηση των κρουσμάτων, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι μεγάλη και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από όλους, η πόλη των Σερρών θα περάσει στο επόμενο «επίπεδο 4».

«Είμαστε όλοι κουρασμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης, «από τα συνεχή μέτρα που εφαρμόζονται, όμως μέχρι να υπάρξει εμβόλιο ή ικανή φαρμακευτική αγωγή απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προσωπικής προστασίας γιατί μόνο έτσι θα μειώσουμε την έξαρση της πανδημίας».