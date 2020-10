Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού: το μήνυμα της Φώφης Γεννηματά

Την σημασία της πρόληψης για την αντιμετώπιση του καρκίνου τονίζει η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ.

Σε ανάρτηση της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού αναφέρει:

«Για κάθε γυναίκα που αγωνίζεται με τον καρκίνο

Για κάθε μία που ζει με την αγωνία

Για κάθε μία που τα κατάφερε και τον νίκησε

Για κάθε αγαπημένη μας που δεν είναι πια κοντά μας

Για κάθε κορίτσι που έχει δικαίωμα να ζήσει καλύτερα από μας

Για κάθε οικογένεια που δοκιμάζεται

Δεν θυμόμαστε τον καρκίνο μόνο σήμερα.

Η πρόληψη πρέπει να είναι η δική μας δέσμευση.

Το ισχυρό ΕΣΥ οφείλει να είναι η δέσμευση της πολιτείας».