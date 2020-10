Κόσμος

Μπορέλ: Απαράδεκτα τα σχόλια Ερντογάν για Μακρόν

Στήριξη στην Γαλλία και αυστηρό μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε.

«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., τα λόγια του Ταγίπ Ερντογάν για τον Εμμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο twitter.

«Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση» τονίζει ο Γιόσεπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι «τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέχουν μια πραγματική προσφορά για την επανέναρξη της σχέσης μας, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση των τουρκικών αρχών σε αυτήν τη θετική ατζέντα. Διαφορετικά, η Τουρκία θα είναι ακόμη πιο απομονωμένη».