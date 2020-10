Πολιτική

Τσίπρας για πτωχευτικό κώδικα: ο πρώτος νόμος που θα καταργήσουμε ως κυβέρνηση

Θα πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Εφ' όλης της ύλης επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση , από το βήμα της Βουλής. .

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του για την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα ελληνοτουρκικά υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μησοτάκη δεν έχει στρατηγική για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό τον ρώτησε: «Αισθάνεστε τόσο άνετα με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες; Είστε περήφανοι με την αποτελεσματικότητά σας στην εξωτερική πολιτική; Επί 40 μέρες το Όρουτς Ρέις παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας…Και κάθε εβδομάδα έχουμε και μια παράνομη NAVTEX. Και φτάσαμε στο σημείο τουρκικά πολεμικά πλοία να παραβιάζουν το όριο των 12 μιλίων σε ελληνικά νησιά. Είστε περήφανοι με όλο αυτό που συμβαίνει. Είστε άνετοι;».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρωθυπουργό ρώτησε: «Εσείς κ. Μητσοτάκη, άβουλος - ελπίζω όχι και μοιραίος αντάμα- χωρίς καμία στρατηγική, χωρίς καμία πρωτοβουλία, παρακολουθείτε απλά τις εξελίξεις. Αποτύχατε να διασφαλίσετε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, δεν δηλώνετε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και προσπαθείτε να αντιμετωπίζετε την τουρκική προκλητικότητα με μόνη σας έγνοια την επικοινωνία στο εσωτερικό. Μας είπε ο κ. Γεραπετρίτης ότι κόκκινη γραμμή είναι η εθνική κυριαρχία των 6 μιλίων. Αλίμονο !! Αυτό έλειπε να μην είναι η κυριαρχία κόκκινη γραμμή».

Ακολούθως ρώτησε: «Τι θα κάνετε όμως αν αύριο έρθει γεωτρύπανο νότια ή ανατολικά της Κρήτης; Τι θα κάνετε αν παραβιαστεί ο 28ος Μεσημβρινός Δυτικά. Δηλαδή αν διεξαχθούν έρευνες εντός της οριοθετημένης πρόσφατα ΑΟΖ με την Αίγυπτο; Αν δηλαδή δεν έχουμε απλά παραβίαση δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά αν έχουμε παραβίαση κατοχυρωμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων; Δεν απαντάτε. Και όσο δεν απαντάτε στέλνετε ένα μήνυμα στους απέναντι. Διότι και η σιωπή πολλές φορές, πόσο μάλλον οι άστοχες δηλώσεις υπουργών σας, είναι ηχηρό μήνυμα. Όπως αυτό που εκπέμφθηκε χθες στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να εγκαταλείψει τον δρόμο της διπλωματικής αδράνειας και της παθητικότητας και να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα της επέκτασης των 12 μιλίων νοτίως της Κρήτης.

Παράλληλα υπογράμμισε: «Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό: Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου, θα είναι αυτός. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά, θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο»

«Με Συστημική τράπεζα υπό Δημόσιο μανατζμεντ. Με αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και όχι στην ελίτ. Με προστασία της λαϊκής κατοικίας αλλά και με μια στεγαστική πολιτική που θα βάζει ως προτεραιότητα το δικαίωμα κάθε πολίτη στη στέγη, ως ανθρώπινο δικαίωμα»,τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.