Νέο κρούσμα κορονοϊού στη Βουλή

Ανακοινώθηκε όταν ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας.

Νέο θετικό κρούσμα κορονοϊού σε υπάλληλο της Βουλής, εντός του κεντρικού κτηρίου ανακοινώθηκε μόλις ολοκληρώθηκε η τριήμερη διαδικασία συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας κατά του υπουργού οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Η ανακοίνωση της Βουλής:

«Την Παρασκευή βράδυ 23 Οκτωβρίου διαπιστώθηκε ασυμπτωματικό κρούσμα με θετική PCR για SARS-nCOV2 σε υπάλληλο υπηρεσίας στο Μέγαρο της Βουλής (Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών), ο οποίος δεν είχε προσέλθει στην υπηρεσία και στη Βουλή μετά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Παρότι το πρωτόκολλο ιχνηλάτησης επέβαλε τον έλεγχο των επαφών του κρούσματος μόνο τις 2-3 μέρες προ της θετικοποίησής του, κρίθηκε σκόπιμο να ιχνηλατηθούν και αξιολογηθούν οι επαφές του κατά την τελευταία ημέρα προσέλευσής του στην εργασία. Αυτές που αξιολογήθηκαν ως στενότερές επαφές -22 άτομα- υποβλήθηκαν σε μοριακό έλεγχο PCR στις 24/10, ο οποίος απέβη αρνητικός για όλους στις 25/10. Επιπλέον, το πρωί του Σαββάτου διενεργήθηκε απολύμανση σε όλα τα γραφεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και στους κοινόχρηστούς χώρους του πρώτου ορόφου του Μεγάρου».