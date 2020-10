Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Πιθανόν σύντομα να περάσουμε τα 1000 κρούσματα την ημέρα (βίντεο)

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει εκ νέου ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και παθολογίας στο Παν. Πατρών. Τόνισε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Τι είπε για τους νέους.