Σοκ στη Γερμανία: Πέθανε ξαφνικά ο αντιπρόεδρος της Bundestag

Ο Τόμας Όπερμαν κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε στούντιο καναλιού. Η είδηση έχει συγκλονίσει τον πολιτικό κόσμο της Γερμανίας.

Απεβίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο Τόμας Όπερμαν, Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και πρώην επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Ο 66χρονος Όπερμαν κατέρρευσε ξαφνικά χθες, Κυριακή, το βράδυ, ενώ βρισκόταν σε στούντιο του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Το κανάλι ανακοίνωσε τον θάνατό του. Η είδηση έχει συγκλονίσει τον πολιτικό κόσμο της Γερμανίας, με την Καγκελάριο 'Αγγελα Μέρκελ να δηλώνει «σοκαρισμένη και θλιμμένη». «Τον εκτιμούσα για πολλά χρόνια ως έναν αξιόπιστο και έντιμο εταίρο στον μεγάλο συνασπισμό. Ως αντιπρόεδρος της Bundestag υπηρέτησε εξαιρετικά το Κοινοβούλιό μας σε ταραχώδεις εποχές», δήλωσε η κυρία Μέρκελ.

Από την πλευρά του SPD, ο αρχηγός Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς έκανε λόγο για «ισχυρό σοκ» και εξέφρασε την «βαθιά οδύνη» του. «Σοκαρισμένος» δήλωσε και ο Αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς και πρόσθεσε ότι «η χώρα έχασε έναν έμπειρο πολιτικό, η Bundestag έναν εξαιρετικό Αντιπρόεδρο και τo SPD έναν παθιασμένο και αγωνιστικό σύντροφο».