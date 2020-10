Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποιηση από ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά προκλήθηκε, από άγνωστη αιτία, σε πασίγνωστο κατάστημα εστίασης επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Τη μάχη με τις φλόγες δίνουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Εκκενώθηκαν και διπλανές επιχειρήσεις, ενώ η κίνηση στην Λεωφόρο έκλεισε προσωρινά.



ΠΗΓΗ: PFALIRO.GR