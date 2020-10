Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ασκενάζι

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, συνομίλησαν για την ένταση που προκαλεί στη Μεσόγειο η τουρκική προκλητικότητα.

Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε διάφορους τομείς, οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και η διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδημίας συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος βρίσκεται στην Αθήνα για την αυριανή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της τριμερούς Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε μια σειρά από τομείς, καθώς και των περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας υπό το φως των νέων δυνατοτήτων που διανοίγονται μετά την ιστορική συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γκάμπι Ασκενάζι αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία στις σχέσεις της με την ευρύτερη γειτονία της. Μίλησαν ακόμη για την επικίνδυνη εργαλειοποίηση της θρησκείας από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην αντιπαράθεσή της με τη Δύση.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα εξαρχής έθεσε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο ως ζήτημα που υπερβαίνει τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και αγγίζει ζωτικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Κάτι που, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύεται ακόμη περισσότερο μετά και τις τελευταίες προσβλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας έναντι του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γκάμπι Ασκενάζι συζήτησαν ακόμη για τη διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και αντάλλαξαν απόψεις για πρακτικές και μέτρα. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών για τα στοχευμένα μέτρα που λαμβάνει πλέον η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση της πανδημίας, καθώς και για την τελευταία δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και περιορισμό της νυχτερινής κυκλοφορίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.