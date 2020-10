Κόσμος

Πολωνία: Χιλιάδες στους δρόμους υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση (εικόνες)

Απέκλεισαν μεγάλους δρόμους στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, πριν ακόμα από την εφαρμογή του νόμου.

Χιλιάδες ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών βγήκαν στους δρόμους για πέμπτη συνεχόμενη μέρα για να διαμαρτυρηθούν για τη σχεδόν καθολική απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία.

Τόσο στη Βαρσοβία όσο και στην Κρακοβία διαδηλωτές με τύμπανα, κόρνες και πυρσούς απέκλεισαν τους κεντρικούς δρόμους.

Πολλοί κρατούσαν πανό καλώντας την κυβέρνηση της δεξιάς σε παραίτηση.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την πρώτη ημέρα της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για την αντισυνταγματικότητα της άμβλωσης, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Πολωνία, αλλά όταν εφαρμοστεί στην αυστηρά καθολική χώρα θα επιτρέπεται άμβλωση στις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και σε αυτήν που θα απειλείται η ζωή της γυναίκας και όχι του βρέφους.

Τσίπρας: Πράξη σκοταδισμού η απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία

Μέσω ανάρτησής του στο instagram σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την αλλαγή στο νόμο για την άμβλωση στην Πολωνία.

«Είναι θλιβερό που το 2020 υπάρχουν ακόμα κράτη που πιστεύουν πως έχουν λόγο και δικαίωμα στο σώμα και τη ζωή μιας γυναίκας.

Η απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία, είναι μια πράξη σκοταδισμού που γυρίζει την ήπειρο μας αιώνες πίσω.

Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις στην Πολωνία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλουμε να δώσουμε από κοινού αγώνα για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη.

Το αναφαίρετο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της και τη ζωή της δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στην κρίση κανενός άλλου, παρά μόνο στη δική της. #poland #abortion», έγραψε σχετικά ο Αλέξης Τσίπρας.