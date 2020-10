Life

Ο Θανάσης Πατριαρχέας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "νέο πρόσωπο", ο ηθοποιός μιλά για την θεατρική του παράσταση, το μωρό του και την επιστροφή στην τηλεόραση.