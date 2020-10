Life

“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της 28ης Οκτωβρίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη συντηρούν την αγωνία και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 33

Η Ελένη καταφέρνει, προς το παρόν, ν’ αποφύγει την έκτρωση αλλά ο Βόσκαρης δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Η Ασημίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς ο μικρός Σέργιος ανακαλύπτει ένα ένοχο μυστικό της οικογένειας. Ο καινούριος εισαγγελέας για την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης, Αλέξης Γραμματικός, επισκέπτεται με άγριες διαθέσεις το Διαφάνι και τα προβλήματα του Δούκα κάθε άλλο παρά τελειώνουν. Παράλληλα, ο Δούκας πληροφορείται την άφιξη ενός άντρα στο Διαφάνι που θ’ αναζωπυρώσει τη χρόνια κόντρα τους. Η Ανέτ μάταια προσπαθεί να κάνει ευχάριστη την παραμονή του Μελέτη στο Παρίσι. Όμως, η επίσκεψη μιας νεαρής κοπέλας και φίλης της Ανέτ ίσως βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι πράξεις του Βόσκαρη φαίνεται να γυρνάνε εναντίον του και το τέλος της τυραννίας του ίσως να είναι κοντά.

Στον ρόλο του Αλέξη Γραμματικού ο Σπύρος Σταμούλης

Στον ρόλο της Ζωρζέτ η Χρύσα Μιχαλοπούλου









Gallery