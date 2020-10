Life

“The 2Night Show” με ξεχωριστούς καλεσμένους την 28η Οκτωβρίου (εικόνες)

Την παράσταση… κλέβει, στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο “Στέργιος Σεβαστός” από τις Άγριες Μέλισσες”.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» το παιδί θαύμα , τον Σπύρο Ντούγια, τον μικρό Σέργιο από τις «Άγριες Μέλισσες», που κλέβει την παράσταση στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Πώς μαθαίνει τα λόγια του για το γύρισμα; Ποιος είναι ο αγαπημένος του ηθοποιός από τη σειρά και τι κάνει στην ζωή του όταν κλείνουν οι κάμερες;

Όλες οι απολαυστικές απαντήσεις του σε μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη που θα σας καθηλώσει.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και σε μια φιλική «σαλονικιώτικη» ατμόσφαιρα, μιλούν για την πορεία της εκπομπής της «Γράμμα για σένα».

Η αγαπημένη παρουσιάστρια θυμάται συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από τις εκπομπές της αλλά και δύσκολες περιπτώσεις που δεν προβλήθηκαν ποτέ στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η Χριστίνα Σάλτη, σε μια εξομολόγηση ψυχής μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ενδοοικογενειακή βία που βίωσε σε μικρή ηλικία στο σπίτι της. Εξακολουθεί να κουβαλάει τα βάρη του παρελθόντος; Γιατί δε θέλει να παντρευτεί;

Επίσης, αναφέρεται στο bullying που έχει βιώσει στον χώρο του τραγουδιού για τα κιλά της και για τις ανασφάλειες που βιώνει. Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή της στο Just The 2 Of Us και το ταίρι της Αλέξη Παππά.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” την 28η Οκτωβρίου, στις 23:30, στον ΑΝΤ1!

