Πέτσας: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα - Το πλοίο… ανέβηκε πάνω στο “Καλλιστώ”

Πως περιέγραψε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος την σύγκρουση στα ανοιχτά του λιμανιού του Πειραιά.

Μάχη δίνεται για να σωθεί το ναρκοθηρευτικό πλοίο “Καλλιστώ” του Πολεμικού Ναυτικού μετά τη σύγκρουσή του με εμπορικό πλοίο το πρωί έξω από το λιμάνι του Πειραιά.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι είναι θαύμα πως δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ θαύμα θα είναι και αν σωθεί εν τέλει το πλοίο. Ο κ. Πέτσας περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το εμπορικό πλοίο σχεδόν ανέβηκε πάνω σ’ αυτό του Πολεμικού Ναυτικού, με αποτέλεσμα να του προξενήσει μεγάλες ζημιές. Ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, το πλοίο έχει στεγανοποιηθεί και γίνεται προσπάθεια να ρυμουλκηθεί στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας, ενώ 23 άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο ναρκοθηρευτικό μεταφέρθηκαν στο Ναυτικό Νοσοκομείο, με κάποιους να έχουν τραύματα, αλλά οι περισσότεροι είναι καλά στην υγεία τους.

«Είναι ένα θαύμα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα και θα είναι ένα δεύτερο θαύμα αν καταφέρουμε να ρυμουλκήσουμε το σκάφος του Πολεμικού μας Ναυτικού πίσω στο ναύσταθμο. Ήταν απορίας άξιο πως έγινε το περιστατικό με το πλοίο πορτογαλικής σημαίας με πολωνό πλοίαρχο το οποίο δεν είδε το πλοίο μας και σχεδόν ανέβηκε πάνω του. Όπως είδατε το πίσω μέρος έχει καταστραφεί. Ήταν 27 άτομα πάνω και 4 από αυτά έχουν μείνει στο πλοίο για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ρυμούλκησης. Και οι 23 μεταφέρθηκαν στο ναυτικό νοσοκομείο με δυο από αυτούς να είναι ελαφρά τραυματίες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμένουμε την άμεση διευκρίνιση των αιτιών της σύγκρουσης

Σε δήλωση του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νεκτάριου Σαντορινού, αναφέρεται «Η σημερινή σφοδρή σύγκρουση του εμπορικού πλοίου «MAERSK LAUNCESTON» με το ναρκοθηρευτικό «Καλλιστώ» του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί ένα σοβαρό περιστατικό. Ευχόμαστε οι τραυματίες να έχουν ταχεία ανάρρωση και όλοι οι επιβαίνοντες να είναι καλά στην υγεία τους. Σημαντική στην αποτροπή μιας χειρότερης έκβασης ήταν η συνεισφορά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή, που έσπευσαν στο σημείο της πρόσκρουσης και συνέβαλλαν στην περισυλλογή των ναυαγών.

Από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε πρωταρχική ανάγκη την ασφαλή μεταφορά του πλοίου και την ενίσχυση της αντιρρυπαντικής διαδικασίας με περισσότερες δυνάμεις. Η περιοχή του Πειραιά και της Ψυτάλλειας δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση σε θαλάσσια ρύπανση. Περιμένουμε αρμοδίως ενημέρωση για την πορεία των εν λόγω ενεργειών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το περιβάλλον και να νιώσει ασφαλής η τοπική κοινωνία. Αναμένουμε ακόμη την άμεση διευκρίνιση των αιτιών της σύγκρουσης, έτσι ώστε να μην μείνει τίποτα αναπάντητο που να επηρεάζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας».