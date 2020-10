Οικονομία

Βρυξέλλες προς Τουρκία: Μποϊκοτάζ σε γαλλικά προϊόντα σας απομακρύνει από την ΕΕ

Σεβασμό στις διμερείς συμφωνίες ζήτησε εκπρόσωπος της Κομισιόν από την Άγκυρα, μετά τις απειλές Ερντογάν.

Η έκκληση για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων, που έγινε από τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, είναι «αντίθετη στο πνεύμα» των διπλωματικών και των εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από την Τουρκία με τις Βρυξέλλες και «θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο» την Τουρκία από την ΕΕ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι συμφωνίες της ΕΕ με την Τουρκία προβλέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή εμπορευμάτων. Οι διμερείς υποχρεώσεις που η Τουρκία έχει δεσμευθεί να σέβεται μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.