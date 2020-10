Οικονομία

Απάτη με SMS: Πως άδειασε ο τραπεζικός λογαριασμός του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιόν τρόπο, με ένα γραπτό μήνυμα, οι επιτήδειοι κατόθρωσαν να αρπάξουν τις οικονομίες του θύματος.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προληπτικής της δράσης, ενημερώνει τους πολίτες για περίπτωση εξαπάτησης πολίτη στην Πιερία, καθώς και για την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης διεξάγεται έρευνα για υπόθεση εξαπάτησης πολίτη, όπου κατάφεραν και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 18.530 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Το θύμα έλαβε μήνυμα (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, που εμφανιζόταν ως αποστολέας τράπεζα και τον ενημέρωνε δήθεν ότι η χρεωστική του κάρτα έχει απενεργοποιηθεί και θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Για την ενεργοποίηση έπρεπε να χρησιμοποιήσει υπερσύνδεσμο (link) που εμφανιζόταν στο μήνυμα και τον οδηγούσε σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε την ιστοσελίδα της τράπεζας, ζητώντας να εισάγει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) του τραπεζικού του λογαριασμού (e - banking).

Έτσι κατάφεραν να υφαρπάξουν τα παραπάνω στοιχεία και να έχουν πλήρη πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό, όπου μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πραγματοποίησαν 4 εμβάσματα σε τραπεζικό λογαριασμό, συνολικού χρηματικού ποσού 18.530 ευρώ.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, προτρέπουμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που λάβουν παρόμοια ειδοποίηση είτε μέσω μηνύματος (sms) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), να διαγράφουν το μήνυμα και σε καμία περίπτωση να μην «πατάνε» πάνω στον υπερσύνδεσμο (link).

Επισημαίνεται ότι οι τράπεζες ποτέ δεν στέλνουν μηνύματα (sms) στο κινητό τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (emails) των πελατών τους, ζητώντας να εισάγουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Ενημερώστε φίλους και συγγενείς ώστε να μην πέσουν θύματα των απατεώνων.