Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας - Χαρδαλιάς για τον κορονοϊό και τα μέτρα

Η διασπορά και τα εκατοντάδες νέα κρούσματα καθημερινά. Οι μάσκες και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι περιοχές που μετακινούνται "στο κόκκινο".

Η παρουσίαση που έκανε κατά την ενημέρωση ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς: