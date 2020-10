Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο εξαπάτησης με 33 ψέματα η ομιλία Μητσοτάκη

"Ένα ψέμα ανά δύο λεπτά",τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

«Μνημείο ψεύδους και διαστρέβλωσης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία την προχθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού, δημοσιεύοντας μια μακροσκελή ανακοίνωση με τα «33 εξόφθαλμα ψέματά» του.

«Μέσα σε 65 λεπτά ομιλίας ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να χωρέσει 33 εξόφθαλμα ψέματα. Δηλαδή έλεγε ένα ψέμα ανά δύο λεπτά ομιλίας. Σε αυτό το σημείωμα δεν κάνουμε πολιτική αλλά ηθική κριτική στον κύριο Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο νέο πτωχευτικό κώδικα, ενώ υπάρχουν αναφορές και στα ζητήματα της πανδημίας και του συστήματος δημόσιας υγείας, αλλά και στα εθνικά.

Μεταξύ των βασικών σημείων για τα οποία κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον πρωθυπουργό ότι ψεύδεται, είναι ότι οι τράπεζες εξέφρασαν επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο, ενώ οι κύριοι φορείς «τοποθετήθηκαν θετικά». Σύμφωνα με την ανακοίνωση συνέβη το αντίθετο.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά στην κατηγορία ότι η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έγινε από την κυβέρνησή του, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μετά την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη, τον Φεβρουάριο του 2019, «ο οφειλέτης διατηρούσε την ιδιοκτησία του σπιτιού του».

Αναφορικά με το δίχτυ προστασίας, ύψους 24 δισ. της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας μέχρι το τέλος έτους, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν δοθεί μόλις 5,3 δισ.».

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωσή του αντικρούει τα λεγόμενα της κυβέρνησης ότι η χώρα μας βρίσκεται στις καλύτερες θέσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει στοιχεία ενάντια στους ισχυρούς της κυβέρνησης για τη μείωση των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν στα νησιά, ενώ επαναλαμβάνει πως σε σχέση με την Τουρκία, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποσπάσει από τη σύνοδο κορυφής «καμία απολύτως δέσμευση για κυρώσεις».



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:



Την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης σύρθηκε αναγκαστικά στη Βουλή για να υπερασπιστεί τον εκτρωματικό πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησής, νόμος που μετά τη χθεσινή υπερψήφισή του μόνο από τη ΝΔ βγάζει για πρώτη φορά στο σφυρί την πρώτη κατοικία, οδηγεί σε πτωχεύσεις φυσικών προσώπων, σε αθρόους πλειστηριασμούς και σε μαζική εκποίηση περιουσιών προς όφελος των τραπεζών.

Η πολιτική κριτική που άσκησε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αφορά στη στρατηγική επιλογή αναδιάρθρωσης της οικονομίας προς όφελος των τραπεζών, την ώρα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει να μην στηρίξει εργαζόμενους και επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας, οδηγώντας εκ νέου σε έκρηξη ύφεσης, απολύσεων, μειώσεων μισθών, λουκέτων και νέα εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους.

Ωστόσο, πέραν της πολιτικής κριτικής, η προχθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν μνημείο ψεύδους και διαστρέβλωσης.

Μέσα σε 65 λεπτά ομιλίας ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να χωρέσει 33 εξόφθαλμα ψέματα. Δηλαδή έλεγε ένα ψέμα ανά δύο λεπτά ομιλίας. Σε αυτό το σημείωμα δεν κάνουμε πολιτική αλλά ηθική κριτική στον κύριο Μητσοτάκη. Επισημαίνουμε τα ψεύδη και τις λαθροχειρίες του. Διότι άλλο πράγμα η οπτική επί των γεγονότων και άλλο τα ίδια τα γεγονότα. Αυτά είναι πεισματάρικα όσο και αν ο κος Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να τα αποφεύγει, να τα παραγνωρίζει, να τα διαστρεβλώνει, να τα συγκαλύπτει, να τα αποσιωπά ή να τα αναποδογυρίζει. Το ζήτημα δεν είναι απλώς πολιτικό αλλά και ηθικό. Κυρίως ηθικό. Όπως ηθική είναι η υποχρέωση μας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Δηλαδή τα γεγονότα.

Ειδικότερα:

1. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για δεκαπέντε ημέρες (από 27 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου) που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει κανένα σχόλιο.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποιες από τις δηλώσεις βουλευτών/στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ επί του πτωχευτικού το επίμαχο χρονικό διάστημα:

2. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πολλοί φορείς τοποθετήθηκαν θετικά για το νομοσχέδιο.

Αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες, η αντίθεση των φορέων στον πυρήνα του νομοσχεδίου κατά τη σχετική ακρόαση στη Βουλή ήταν συνολική.

Αρνητικά τοποθετήθηκαν:

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΕΣΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών – Καταναλωτών - Πολιτών.

Ακόμη και στα σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, η εικόνα είναι συντριπτική. Από το σύνολο των 246 σχολίων, τα θετικά δεν ξεπερνούσαν τα δέκα.



3. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι τράπεζες εξέφρασαν μεγάλες επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο και ουδέποτε συντάχθηκαν με αυτό.

Οι τράπεζες συντάχθηκαν με το νομοσχέδιο. Παραθέτουμε αυτούσια:

Γ. Χατζηνικολάου (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.):

- Η Ένωση είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί επανειλημμένως και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το τελικά κατατεθέν την 12η Οκτωβρίου, νομοσχέδιο, είναι νομοτεχνικά πλήρες και σημαντικά βελτιωμένο.

Η. Πλασκόβιτς (Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος):

- Θα ήθελα να πω ότι από πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδας, θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο θετικό.

Α. Πανούσης (Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις):

- Ο νέος κώδικας, αποτελεί ορόσημο από θεσμική και οικονομική άποψη.

Σειρά ρυθμίσεων προς τον ψήφιση κώδικα, έχουν θετικό πρόσημο.



4. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε καμία απολύτως αντιπρόταση.

Πολύ πριν την κατάθεση του πτωχευτικού νομοσχεδίου της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο σχετικές τροπολογίες. Μία τον Ιούλιο του 2020, που αφορούσε σε διεύρυνση των κριτηρίων του ν. 4605/2019 για την υπαγωγή μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών καθώς και παράταση ισχύος του νόμου και ακόμα μία τον Σεπτέμβριο για αναστολή πλειστηριασμών οφειλετών που ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης έχουν ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία μέχρι το τέλος του 2020.



5. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η μεγάλη έκρηξη του ιδιωτικού χρέους έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσε ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις πήγαν από τα 71,5 δισεκατομμύρια στις αρχές του 2015 στα 104 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2019 και ασφαλιστικές υποχρεώσεις πήγαν από τα 13,7 δισεκατομμύρια στις αρχές του 2015 στα 35,1 δισεκατομμύρια στα μέσα του 2019.

Το ακριβώς αντίθετο ισχύει.

Για τις φορολογικές υποχρεώσεις: Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία μειώθηκε δραστικά το διάστημα 2015-2019 , ενώ το υπόλοιπο χρέος ήταν αποτέλεσμα τόκων υπερημερίας και προστίμων από οφειλές που προέκυψαν επί εποχής της ΝΔ. Κατά τα χρόνια πριν από το 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 38,3 δις ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2010 εκτινάχθηκαν στα 74,2 δις τον Δεκέμβριο του 2014.

Για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις: Το 90.95% των χρεών των οφειλετών δημιουργήθηκε πριν από το 2015, όπως φαίνεται και από την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), όπου να σημειώσουμε πως το ποσοστό αυτό, σήμερα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν δεν είχε προηγηθεί ο νόμος των 120 δόσεων του ΣΥΡΙΖΑ που για πρώτη φορά προέβλεψε διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών.

6. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπερφορολόγηση και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών εξόντωσε τη μεσαία τάξη και τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ιούλιος 2020), η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ από το 2010 ως το 2014 μείωσαν το μέσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα κατά 5.187 ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2018 το μέσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 700 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, επί ΣΥΡΙΖΑ το εισόδημα μίας μέσης οικογένειας με 2 παιδιά αυξήθηκε από 1.250 έως 1.390 ευρώ τον χρόνο, ενώ από το 2010 έως το 2014 επί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έπεσε από 8.926 έως 14.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2018, τη χρονιά εξόδου από τα μνημόνια, το μέσο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,9%. Επί ΣΥΡΙΖΑ ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας μειώθηκε κατά 670.000, ενώ από το 2010 έως 2014 οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκαν κατά 800.000.



7. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 ο ν .3689/2010 όπως τροποποιήθηκε. Και από την Μάρτιο του 2019 και μετά ο ν. 4605/2019. Και οι δύο νόμοι προστάτευαν ρητά την πρώτη κατοικία, δηλαδή ο οφειλέτης διατηρούσε την ιδιοκτησία του σπιτιού του.

Η ΝΔ παρέτεινε το πλαίσιο προστασίας που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Έκτοτε δεν υπάρχει νομοθεσία προστασίας α’ κατοικίας. Με τον νέο πτωχευτικό κανένας πολίτης που χρωστάει δεν θα είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού του, ούτε ο πλέον ευάλωτος. Άρα επέρχεται οριζόντια κατάργηση της προστασίας.

Είναι αδιανόητο ο κ. Μητσοτάκης να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και συγχρόνως να ισχυρίζεται ότι η ΝΔ έκανε δύο παρατάσεις της προστασίας πρώτης κατοικίας. Τι παρέτεινε δηλαδή, τον δήθεν καταργημένο νόμο;



8. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι με τον νέο πτωχευτικό κώδικα υπάρχει η δυνατότητα επαναγοράς της πρώτης κατοικίας από αυτούς που δεν έχουν τελικά τη δυνατότητα να κρατήσουν για κάποιο μεταβατικό διάστημα την κυριότητά της.

Οι πολίτες θα χάνουν το σπίτι τους, την περιουσία τους και θα μετατρέπονται σε ενοικιαστές στα σπίτια τους. Για να μπορέσουν να το επαναγοράσουν, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τα ενοίκια 12 ετών και στη συνέχεια θα πρέπει να βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν ολόκληρη την εμπορική αξία του ακινήτου, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μισθώματα που έχουν καταβάλλει επί 12 χρόνια, ούτε καν οι δόσεις που είχαν καταβάλει για το δάνειό τους πριν την εκποίηση του ακινήτου.



9. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να μισθώσουν το σπίτι τους από έναν δημόσιο φορέα.

Δεν υπάρχει δημόσιος φορέας. Η ιδιοκτησία των σπιτιών των ευάλωτων περιέρχεται σε ιδιωτικό fund από όπου και θα νοικιάζουν οι ευάλωτοι το σπίτι τους.



10. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υλοποιούνται σαράντα τρεις στρατηγικές επενδύσεις ύψους 13,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να καρπωθεί το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από 20 ημέρες ο κ. Πέτσας παρουσίασε λίστα με 14 στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 1,7 δις, οι 12 εκ των οποίων είχαν εγκριθεί ή ήταν σε στάδιο έγκρισης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιπες 29 από τις 43 προφανώς αποτελούν κι αυτές επενδύσεις που είτεεγκρίθηκαν ή και υλοποιούνται από την προηγούμενη περίοδο, είτε δεν έχουν καν εγκριθεί και παρουσιάζονται ως ήδη να έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.



11. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στο Ελληνικό έχουν κινητοποιηθεί σημαντικότατα ιδιωτικά κεφάλαια και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια το σημαντικό αυτό έργο έχει πια ξεμπλοκάρει γραφειοκρατικά.

Έχουν περάσει 16 μήνες διακυβέρνησης ΝΔ και 110 μέρες από τη φιέστα του Μητσοτάκη με μπουλντόζες στο Ελληνικό. Θυμόμαστε όλοι τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων να δηλώνει τον Ιούλιο 2019 ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός εβδομάδας και μετά μέχρι το τέλος τους 2019. Δεκαέξι μήνες μετά οι προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ έχουν πάει περίπατο.



12. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πρώτη πολιτική απόφαση της Κυβέρνησής του ήταν να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 22%.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει για το 2019 μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά (260 εκ) και είχε διασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για επιπλέον μειώσεις 20% για το 2020.

Η ΝΔ διατηρεί το κεκτημένο του ΣΥΡΙΖΑ για μειώσεις ως 30% για χαμηλές και μεσαίες ιδιοκτησίες από το 2019, αλλά επιλέγει να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για να ελαφρύνει τις ιδιοκτησίες άνω του 1 εκατ. ευρώ που θα έχουν μειώσεις 10%.

Γι’ αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση δίνει «λίγα στους πολλούς (δηλαδή στο 96,5% των φορολογούμενων με περιουσίες έως 300.000 ευρώ) και πολλά στους λίγους (δηλαδή στο 3,5% των φορολογούμενων με περιουσίες πάνω από 300.000 ευρώ).



13. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε την ευθύνη να στηρίξει την κοινωνία εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, απλώνοντας ένα ευρύ δίχτυ προστασίας, το οποίο στο τέλος του χρόνου θα φτάσει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας εισοδήματα και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν δοθεί μόλις 5,3 δισ.



14. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του εν μέσω πανδημίας ανέλαβε να καλύψει το κόστος της μισθοδοσίας όλων των ιδιωτικών ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από την οικονομική κρίση.

Είναι απολύτως ψευδές ότι η κυβέρνηση κάλυψε το κόστος των μισθών. Έθεσε σε αναστολή εργασίας –σε επιδοτούμενη ανεργία- τους πληττόμενους εργαζόμενους με το πενιχρό επίδομα των 534 ευρώ τον μήνα, στην καλύτερη περίπτωση. Μάλιστα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη κάλυψη των μισθών των εργαζομένων χλευάστηκε έντονα από την κυβέρνηση.



15. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μέσα από το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής η κυβέρνησή του έδωσε σε διακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις άμεση ρευστότητα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ το μόνο μέτρο που έλαβε είναι η δανειοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Από την οποία στο πρώτο εξάμηνο της πανδημίας κόπηκαν οι 8 στις 10 μικρές επιχειρήσεις. Αλλά και όσες μπήκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή πήραν ένα δάνειο που θα πρέπει να επιστρέψουν μεγαλώνοντας το χρέος τους. Συγχρόνως ο νέος πτωχευτικός νόμος σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ αναμένεται να οδηγήσει ως και το 81% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτόματη πτώχευση.



16. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του χρησιμοποίησε τα ταμεία εγγυοδοσίας για να πιέσουν τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν πιο ενεργά την πραγματική οικονομία.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να μην παρέχουν δάνεια και να μην χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ρευστότητά τους μέσα στο 2020 έχει αυξηθεί κατά 56 δις. Ευρώ. Από τα 56 δις ευρώ έχουν δοθεί στην πραγματική οικονομία μόλις 10. Και από αυτά τα 10 δις, τα 5 έχουν διοχετευθεί σε πέντε μόλις πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.



17. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από την 1η Οκτωβρίου η κυβέρνησή του ξεκίνησε ένα εξαιρετικά καινοτόμο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται.

Ψέμα ότι πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα. Παρόμοιο πρόγραμμα ήταν ανοιχτό από τον ΟΑΕΔ, όταν ο κ. Μητσοτάκης έκανε την εξαγγελία στη ΔΕΘ, μάλιστα πιο ευνοϊκό, διότι κάλυπτε πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές και μέρος του μισθού για τι νέες προσλήψεις. Το πρόγραμμα δεν απορροφάται διότι δεν υπάρχει κατανάλωση για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν στηρίζονται.

Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά υποβοηθά την αντικατάσταση, ενός μέρους των εργαζομένων που απολύθηκαν το προηγούμενο διάστημα, με άλλους που θα έχουν μικρότερους μισθούς και μερική απασχόληση.



18. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του έχει αξιοπιστία, έχει τη δυνατότητα σήμερα να βγαίνει και να δανείζεται στις διεθνείς αγορές με επιτόκια τα οποία δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να φανταστούμε πριν από έναν χρόνο.

Η χώρα δανείζεται με αυτά τα επιτόκια σήμερα λόγω του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων (PEPP) που εφαρμόζει η ΕΚΤ λόγω πανδημίας, όχι εξαιτίας της δήθεν ειδικής αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη στις αγορές.

Μάλιστα στις αρχές Μαρτίου πριν την έναρξη του προγράμματος της ΕΚΤ το επιτόκιο του 10ετούς είχε αυξηθεί και έφτασε κοντά στο 4%.



19. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το «μαξιλάρι» το δημιούργησε η κυβέρνησή του, η οποία έχει τη δυνατότητα σήμερα να δανείζεται από τις αγορές και να στηρίζει την πραγματική οικονομία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε θωρακισμένη την ελληνική οικονομία με το μαξιλάρι ρευστότητας 37 δις. ευρώ. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το μαξιλάρι και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ρύθμισε το χρέος, μπορεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σήμερα να έχει πρόσβαση στις αγορές με χαμηλά επιτόκια. Εάν δεν υπήρχε το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι 16 δις. αλλά ούτε μισό ευρώ δεν θα μπορούσε να έχει αντλήσει η χώρα επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ θα είχε ήδη συντελεστεί ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική καταστροφή από την πανδημία.



20. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι διαγραφές δανείων εφοπλιστών από τράπεζες έγιναν το 2016, το 2017 και το 2018, σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας, του κ. Στουρνάρα, που ανέδειξε αυτές τις πρακτικές.

Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ οι τράπεζες προχώρησαν και στο κούρεμα των δανείων του κ. Μητσοτάκη στον Κήρυκα Χανίων. Τι ακριβώς εννοεί; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βόλεψε τον στρατηγικό κακοπληρωτή κ. Μητσοτάκη; Είναι γνωστό διαχρονικά και ασχέτως κυβερνήσεων ποιοι τα είχαν καλά με τις τράπεζες και ποιοι συγκρούστηκαν μετωπικά μαζί τους. Τα χαριστικά κουρέματα δανείων δεν τα κάνουν οι κυβερνήσεις αλλά οι τράπεζες. Το θέμα είναι ότι όταν παρενέβη η Δικαιοσύνη για τις χαριστικές ρυθμίσεις δανείων, η κυβέρνηση της ΝΔ έσπευσε να αμνηστεύσει με νόμο όλα τα εμπλεκόμενα τραπεζικά στελέχη, κάνοντας την απιστία αδίκημα κατ’ έγκληση. Δηλαδή για να ασκηθούν διώξεις θα πρέπει οι τραπεζίτες να υποβάλλουν εγκλήσεις κατά του εαυτού τους. Πράγμα το οποίο προφανώς και δεν έγινε!



21. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τον Δεκέμβριο του 2014 η αποτίμηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες ήταν 11,62 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τον Ιούνιο του 2019 αυτή η αποτίμηση ήταν μόλις 1,42 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πάει πολύ το να μιλά η κυβέρνηση της ΝΔ για απαξίωση των τραπεζών. Μέσα σε μια χρονιά, από το 2013 (24.3 δις) στο 2014 (11,6 δις) η ζημιά για το ΤΧΣ ήταν πάνω από 12 δις. Οι απώλειες του ταμείου ήταν ακόμα μεγαλύτερες, δεδομένου ότι στη συνέχεια οι μετοχές των τραπεζών κατρακύλησαν ακόμη περισσότερο. Μόνο να πούμε ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις της περιόδου 2013 – 2014 ήταν σκανδαλώδεις.

Θυμίζουμε, ότι τα warrants (δικαιώματα επαναγοράς μετοχών) παραχωρήθηκαν χωρίς αντίτιμο, δηλαδή δόθηκαν ως δώρο, μια παγκόσμια πρωτοτυπία, που επισημάνθηκε διεθνώς ως σκάνδαλο. Επίσης, το 2014 ο ίδιος ο διορισμένος από τη ΝΔ Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, κινδυνολογούσε λέγοντας ότι η ρευστότητα των τραπεζών αρχίζει να μειώνεται. Έτσι, μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος ήταν αυτός που εργαζόταν για τα συμφέροντα του δημοσίου και ποιος έπαιζε πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των πολιτών.



22. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που αποτελούν τους βασικούς μας ανταγωνιστές, η Ελλάδα τα κατάφερε πολύ καλύτερα αυτήν τη χρονιά στον τουρισμό και ότι θα εισρεύσουν 4 ή 5 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία.

Μέχρι τα τέλη του 2020 τα έσοδα από τον τουρισμό δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 δις έναντι 18,2 δις του 2019. Δηλαδή, πτώση 80%.



23. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Με τα δεδομένα της 26ης Οκτωβρίου η Ελλάδα είναι 19η στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δείκτη «επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά 1 εκατ. στις τελευταίες 14 μέρες». Σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα στο συγκεκριμένο δείκτη είναι κατά σειρά η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Εσθονία.

24. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μέσο σε αριθμό τεστ ανά εκατό χιλιάδες είναι μαζί με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τα δεδομένα της 25ης Οκτωβρίου επί 23 κρατών της ΕΕ που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ,η Ελλάδα είναι στην 16η θέση και όχι στις καλύτερες.

25. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα στο 3,6%, «πράσινη», μαζί με τη Γερμανία, τις βαλτικές και τις σκανδιναβικές χώρες σε σχέση με το ποσοστό θετικών στα τεστ τα οποία γίνονται.

Δείκτης θετικότητας: Όπως αποτυπώνεται στα διαθέσιμα στοιχεία της 25ης Οκτωβρίου, σε κυλιόμενη εβδομαδιαία βάση, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων διαιρούμενος με τον συνολικό αριθμό των τεστ. Με τα δεδομένα της 25ης Οκτωβρίου επί 24 κρατών της ΕΕ που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ,η Ελλάδα είναι στην 17η θέση με 4,1%. Είναι δηλαδή στην 8η καλύτερη θέση μαζί με την Κύπρο.

26. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στο χάρτη θνησιμότητας, το «CaseFatalityRate», η Ελλάδα είναι η καλύτερη από όλες τις χώρες οι οποίες μετριούνται στον αντίστοιχο δείκτη.

Προφανώς όλες οι χώρες μετριούνται στον αντίστοιχο δείκτη, ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό των θανόντων επί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Εδώ με τα δεδομένα της 25ης Οκτωβρίου η Ελλάδα είναι 14η στις 27 χώρες της Ε.Ε, στη μέση δηλαδή και δυστυχώς όχι στις καλύτερες.

27. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόσθεσε σχεδόν καμία κλίνη εντατικής θεραπείας στο ΕΣΥ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το 2015 430 κλίνες ΜΕΘ και παρέδωσε το 2019 560 κλίνες ΜΕΘ, αύξησε δηλαδή τις κλίνες κατά 30% εν μέσω σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, μνημονίων, λιτότητας και κανόνων 1/5 στις προσλήψεις στο δημόσιο. Αντίθετα, η ΝΔ μέχρι την πανδημία δεν άνοιξε ούτε μία κλίνη ΜΕΘ, αλλά ούτε και προγραμμάτισε να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στο ΕΣΥ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία κλινών ΜΕΘ.

28. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνησή του στελέχωσε τα νοσοκομεία με έξι χιλιάδες οκτακόσιους δώδεκα νέους νοσηλευτές και γιατρούς.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν επικουρικούς γιατρούς και λοιπό επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε από την 1η φάση της πανδημίας. Μέσα σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται επικουρικοί γιατροί των οποίων έληγε η θητεία και επαναπροσλήφθηκαν οπότε προστίθενται στις νέες προσλήψεις χωρίς όμως να έχουμε εισροή νέου δυναμικού στο σύστημα υγείας.



29. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στους πρώτους εννέα μήνες του 2020 οι αφίξεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μειώθηκαν κατά 73% σε σχέση με τις αρχές του 2019.

Σε αυτή τη φάση υπάρχουν αυξημένες ροές από την οδό της κεντρικής Μεσογείου. Οι μειωμένες ροές προς την Ελλάδα είναι αποτέλεσμα όχι της αυξημένης προστασίας των συνόρων όπως λέει η Κυβέρνηση αλλά κυρίως της πανδημίας και του σχεδίου πίεσης που εφαρμόζει στην παρούσα φάση η τουρκική κυβέρνηση η οποία κατά κόρον εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες ως μοχλό πίεσης.

Όπως έδειξαν οι αφίξεις του β εξαμήνου του 2019 και των πρώτων μηνών του 2020.

Ιούλιος 2019 - Φλεβάρης 2020 (περίοδος ΝΔ)- 62.336

Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2019 (περίοδος ΣΥΡΙΖΑ)- 18.404



30. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι φιλοξενούμενοι στα νησιά είναι πλέον οι μισοί.

Ακόμα ένα αποτέλεσμα της δημιουργικής λογιστικής στην οποία αρέσκεται η ΝΔ. Συγκρίνεται με τον χειρότερο εαυτό της για να παρουσιάσει αποτελέσματα και όχι με όσα παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι διαμένοντες στα νησιά, είναι αυξημένοι κατά 3.000 σε σχέση με πέρσι τον Ιούλιο. Μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι αυτή των νησιών του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος).



31. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια έχουμε πια συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής που θέτουν ένα ξεκάθαρο χρονικό όριο στην Τουρκία, τον Δεκέμβριο.

Καμία απολύτως δέσμευση για κυρώσεις. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2020 δεν προβλέπουν αυτόματη επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που η Τουρκία προβεί σε μονομερείς ενέργειες. Προβλέπουν ότι το Συμβούλιο θα συζητήσει ξανά το ζήτημα το αργότερο το Δεκέμβριο σημειώνοντας, ως είθισται, ότι θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, χωρίς να λέει τίποτα συγκεκριμένο.



32. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στην Εθνική Αντίσταση πολέμησε όλος ο ελληνικός λαός.

Είμαστε σίγουροι ότι ο πρωθυπουργός κατανοεί τη διαφορά της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού από την φράση “όλος ο λαός”, γιατί στην δεύτερη περιλαμβάνονται και οι συνεργάτες των ναζί, εκτός και αν ούτε αυτούς τους βλέπει όπως δεν έβλεπε τη βία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Πριν αναγνωρίσουμε όμως ποιος πολέμησε στην εθνική Αντίσταση απαιτείται να αναγνωρίσουμε την ίδια την Εθνική Αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982 η ΝΔ είχε αποχωρήσει και είχε καταγγείλει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, χρησιμοποιώντας διχαστικό εμφυλιοπολεμικό λόγο.

Η δυσανεξία της παράταξης της ΝΔ απέναντι στην Εθνική Αντίσταση φάνηκε μέχρι και φέτος το καλοκαίρι όταν τα στελέχη της ΝΔ στην Νάξο αρνήθηκαν να δώσουν το όνομα του Μανώλη Γλέζου σε λύκειο της Νάξου. Χρειάστηκε η συνολικότερη κατακραυγή για να αναγκαστεί να παρέμβει τελικά το υπουργείο.



33. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν ουκ ολίγες NAVTEX της Τουρκίας με πραγματικά πυρά, που έγιναν εντός της ζώνης μεταξύ έξι και δώδεκα μιλίων, όπως υπήρχαν αντίστοιχες ελληνικές NAVTEX οι οποίες έγιναν σε αντίστοιχη ζώνη.

Ο κ. Μητσοτάκης συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια. Την υποβολή navtex για ασκήσεις που έγιναν και επί ΣΥΡΙΖΑ, με την υποβολή navtex για έρευνες του OrucReis σήμερα. Στην περίπτωση τουρκικής άσκησης σε περιοχή πλησίον νησιών, το ελληνικό κράτος αντιδρά πάντα δυναμικά με την πραγματοποίηση αντίστοιχης άσκησης. Δεν βγάζει απλά antinavtex. Στις έρευνες υδρογονανθράκων δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε με έρευνες.