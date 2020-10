Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίδραση της Αφροδίτης, οι συνεργασίες και οι νέες… αφίξεις στην ζωή πολλών ζωδίων.

Κριός: Η Αφροδίτη στον οίκο των συνεργασιών σας έρχεται για να ομορφύνει, να δώσει μια νέα πνοή στις σχέσεις σας. Αν το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κόντρες και διαμάχες με το ταίρι ή με τον σύντροφό σας, σίγουρα σήμερα θα μπορέσετε να βρείτε έναν δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους. Η σημερινή μέρα έχει την τάση να σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους ευγενικούς και συμπαθητικούς. Η μέρα είναι πραγματικά εκπληκτική για σας καθώς σηματοδοτεί τον ερχομό…ενός συντρόφου.

Ταύρος: Στον τομέα της εργασίας ευνοήστε ιδιαίτερα από σήμερα. Αν έως τώρα γκρινιάζατε για τις ασυνεννοησίες στο περιβάλλον της εργασίας σας, με τη σημερινή μέρα έκπληκτοι θα αντιληφθείτε ότι η συνεργατικότητα με τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους σας επιφέρει μια ευλογημένη αρμονία που τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα οδηγεί στην επιτυχία.

Δίδυμοι: Στον τομέα της εργασίας ευνοήστε ιδιαίτερα από σήμερα. Αν έως τώρα γκρινιάζατε για τις ασυνεννοησίες στο περιβάλλον της εργασίας σας, με τη σημερινή μέρα έκπληκτοι θα αντιληφθείτε ότι η συνεργατικότητα με τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους σας επιφέρει μια ευλογημένη αρμονία που τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα οδηγεί στην επιτυχία.

Καρκίνος: Το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον σας επισκέπτεται η Αφροδίτη σήμερα. Στη διάρκεια της παραμονής της στο κομμάτι που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του σπιτιού σας, ομορφαίνει και ζεσταίνει τις σχέσεις με τα άτομα της οικογένειας. Αν καιρό τώρα θέλατε να νοιώσετε συναισθηματική ασφάλεια μέσα από την οικογενειακή θαλπωρή οι μέρες που ακολουθούν είναι οι καταλληλότερες.

Λέων: Δεν θεωρώ ότι είχατε πρόβλημα ποτέ στην επικοινωνία. Ως γνήσιοι βασιλιάδες θα μπορούσατε με την επιβλητική σας παρουσία να κερδίσετε τα βλέμματα όλων ή σχεδόν όλων. Καθώς πάντα υπάρχουν άτομα που μας χωρίζει ο ωκεανός …Η Αφροδίτη προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια της από σήμερα που περνά στον Ζυγό ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε ακόμα και με όσους έως τώρα δυσκολευόσασταν. Επίσης λόγω της έντονης καλλιτεχνικής φύση σας τώρα μπορείτε να εκφραστείτε ιδιαίτερα σε κάθε μορφή τέχνης καθώς η επιρροή της προσκαλεί και την έμπνευση…

Παρθένος: Οι δυσκολίες στα οικονομικά σας που αντιμετωπίσατε το προηγούμενο διάστημα θα μπορούσαν να γίνουν μια ανάμνηση τώρα που η Αφροδίτη κάνει θριαμβευτικά την είσοδό της στον 2ο οίκο των οικονομικών σας. Συνήθως λένε πως η υπομονή ανταμείβει. Για το πόσο υπομονετικοί ήσασταν δεν είναι θέμα που θα το αναλύσουμε τώρα παρόλα αυτά αυτό που προέχει είναι πως ήρθε η ώρα να ζήσετε μέρες οικονομικής ευμάρειας.

Ζυγός: Τη χαρά να υποδεχθείτε την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο έχετε εσείς οι Ζυγοί όπως και τη μεγάλη ευκαιρία να δεχθείτε τα δώρα της. Θα παρατηρήσετε ή θα εισπράξετε θετικά σχόλια σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή σας. Η ερωτική Αφροδίτη στο ζώδιό σας προσδίδει ομορφιά, χάρη και βρίσκεται σε αυτή τη σημαντική θέση για να δώσει ένα χέρι βοηθείας στις σχέσεις και σε όλους τους τομείς καθώς η ανάγκη για αρμονία ξεχειλίζει…

Σκορπιός: Στο πεδίο της νοητικής όρασης κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη για σας. Σε ένα πεδίο κρυφό για τους άλλους όλα αυτά τα όμορφα που συμβολίζονται από την Αφροδίτη έχετε την επιθυμία να τα κρατήσετε μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια συνύπαρξη που ακόμα δεν θέλετε να φανερώσετε, μια καλλιτεχνική δεξιότητα που είναι μόνο για σας ή ακόμα και για κάποια χρήματα που επιθυμείτε να κρατήσετε μακριά από τα βλέμματα των άλλων.

Τοξότης: Άνθρωποι καινούριοι κάνουν την εμφάνισή τους για σας τους Τοξότες με την είσοδο της Αφροδίτης στον τομέα που αφορά τους φίλους. Ευνοούνται ιδιαίτερα επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Υιοθετείτε γενικά έναν πιο χαλαρό τρόπο έκφρασης. Ο τομέας των προσωπικών φιλοδοξιών διευρύνεται. Από το σύνολο των επαφών ανακαλύπτετε ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Αιγόκερως: Η Αφροδίτη κάνει την είσοδό της στον τομέα της καριέρας σας και η ανάγκη σας να συναναστρέφεστε με ανθρώπους σοβαρούς και μετρημένους ενισχύεται ακόμα πιο πολύ. Αν αυτά τα άτομα που σας προσεγγίζουν έχουν τη δύναμη να σας προωθήσουν κοινωνικά ή να βελτιώσουν με κάποιο τρόπο τα οικονομικά σας δεν νομίζω να αρνηθείτε. Με την Αφροδίτη στο πιο ψηλό σημείο ευνοείται αυτό που ποτέ δεν σας αφήνει αδιάφορο …..η καριέρα σας.

Υδροχόος: Η ικανότητα σας να μπορείτε να συναναστρέφεστε με ανθρώπους άλλης κουλτούρας και άλλων εθνών είναι γνωστή. Με την Αφροδίτη στη νέα της θέση, στον Ζυγό, μπορείτε να συνδυάσετε ένα ταξίδι και μια συναναστροφή με οικονομικές απολαβές. Η πρωτοπορία είναι στο αίμα σας όπως και η ανάγκη σας για ελευθερία και ανεξαρτησία που η θέση της Αφροδίτης σήμερα και όλο το επόμενο διάστημα ευνοεί ιδιαίτερα.

Ιχθύες: Η σημερινή μέρα ανοίγει ένα διάστημα όπου τα οικονομικά σας φαίνονται να βελτιώνονται σημαντικά. Αν κάποια κληρονομιά έρθει στα τελείως ξαφνικά δεν θα πρέπει να σας εκπλήξει καθόλου γιατί τα χρήματα αποκτούν θέση υπεραξίας με αυτή τη νέα θέση για σας της Αφροδίτης. Επίσης η σημερινή μέρα όπως και όλες οι επόμενες έχουν έναν χαρακτήρα ερευνητικό. Αν έχετε τη διάθεση να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματά σας για κάποια σχέση ή να… καθαρίσετε την ίδια τη σχέση, είστε στο πνεύμα των ημερών.

Πηγή: astrologos.gr