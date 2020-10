Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: απαραίτητη η συνταγογράφηση των τεστ (βίντεο)

Η πρόταση για τα κουπόνια μετακίνησης, η μη τήρηση των μέτρων και η αναθεώρηση όσων ισχύουν ανά περιοχή, καθώς "το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι ισχυρότερο".