28η Οκτωβρίου χωρίς παρελάσεις… στην σκιά του κορονοϊού

Λιτές οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, με τήρηση όλων των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Χωρίς στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις εορτάζεται φέτος η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, ενώ για όσες εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, όπως δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων, προβλέπεται τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ατόμων θα είναι περιορισμένος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ θα τηρηθούν και οι προβλεπόμενες από τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποστάσεις.

Το πρόγραμμα της φετινή επετείου είναι λιτό: Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, στην Αθήνα θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ στη Θεσσαλονίκη, στις 10:30, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Κατά τη στιγμή της κατάθεσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ακολουθήσει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Να σημειωθεί ότι, όπως έχει δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η δοξολογία ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και των υπόλοιπων μελών της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις δοξολογίες και τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου όπως τις καταθέσεις στεφάνων σε όλη τη χώρα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε -κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα- ότι θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή τήρηση των μέτρων που προβλέπονται σε κάθε επίπεδο του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δίνουν το «παρών» σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υψώνοντας ψηλά την γαλανόλευκη.

H συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων άνωθεν Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σε όλη την έκταση της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και ελλιμενισμός Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού ως ακολούθως:

Κατά την τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, πάνω από την πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί διέλευση τεσσάρων Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, έξι Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και δύο του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά την τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί διέλευση τεσσάρων F – 16 της Πολεμικής Αεροπορίας και εννέα ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού.

Επιπλέον διελεύσεις από ζεύγη μαχητικών F-16 θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια πάνω από:

Πολύγυρο, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά.

Κιλκίς, Έδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Άρτα, Πρέβεζα, Άκτιο, Λευκάδα, Μεσολόγγι.

Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Βέροια, Κατερίνη, Βόλο, Σκύρο, Σάμο, Πάτμο, Κάλυμνο, Ερμούπολη.

Χανιά, Κω, Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

Πάτρα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρτη, Γύθειο, Καλαμάτα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Άραξο.

Επίσης, διελεύσεις από 4 μαχητικά Mirage 2000-5, θα πραγματοποιηθούν πάνω από Θήβα, Λειβαδιά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Λαμία, Χαλκίδα.

Επιπρόσθετα, διελεύσεις από Ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού, θα πραγματοποιηθούν πάνω από Κατερίνη, Λάρισα, Βόλο.

Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται ελλιμενισμένες, χωρίς δυνατότητα επιβίβασης επισκεπτών λόγω Κορωνοϊού, ως εξής:

Φρεγάτες σε Θεσσαλονίκη και Κάρπαθο.

Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνομένων βλημάτων σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Χίο, Ρόδο, Καστελόριζο, Ερμούπολη.

Κανονιοφόροι σε Λήμνο, Λέσβο, Λέρο.

Παράκτια Περιπολικά σε Σάμο και Κω.

Τέλος ο πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 ΖΕΥΣ της Πολεμικής Αεροπορίας θα απευθύνει χαιρετισμό εν πτήση.