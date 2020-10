Πολιτισμός

28η Οκτωβρίου: ο μοναδικός μαθητής στους Αρκιούς τιμά την Εθνική Επέτειο (βίντεο)

Ντυμένος με παραδοσιακή φορεσιά και κρατώντας την ελληνική σημαία, ο Χρήστος Καμπόσος απήγγειλε το ποίημα «Μολών Λαβέ». Τι λέει ο ίδιος και η δασκάλα του, Μαρία Τσιαλέρα.