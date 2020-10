Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόρων έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα τους. Τι αναφέρουν οι εκτιμήσεις για το ύψος της αποχής.

Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει ενόψει των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει πως η συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει το 50% του συνόλου των ψήφων οι οποίες είχαν καταμετρηθεί στις εκλογές του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες Τρίτη στη δημοσιότητα από το U.S. Elections Project.





Ο αριθμός αυτός, ο οποίος δείχνει ότι στις φετινές εκλογές μπορεί να καταγραφεί το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα στις ΗΠΑ, αποτελεί επίσης ένδειξη ενός έντονου ενδιαφέροντος στην φετινή εκλογική μάχη ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν για τον Λευκό Οίκο. Επίσης σηματοδοτεί την βούληση των ψηφοφόρων να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσής τους στην COVID-19 την ώρα που η επιδημία εντείνεται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι Δημοκρατικοί διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την διαδικασία της πρώιμης ψηφοφορίας λόγω της υποστήριξης που έχουν εκφράσει στην επιστολική ψήφο, έναν τρόπο ψηφοφορίας τον οποίο ακολουθούσαν σε μεγάλο ποσοστό και οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά φέτος αποφεύγουν, λόγω των επανειλημμένων και αστήριχτων επιθέσεων που έχει δεχθεί από τον Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι το σύστημα αυτό είναι επιρρεπές σε ευρεία νοθεία.

Συνολικά οι Δημοκρατικοί διατηρούν ένα πλεονέκτημα σχεδόν δύο προς ένα όσον αφορά τον αριθμό των ψηφοφόρων που προσφεύγουν στην πρώιμη ψηφοφορία, είτε με επιστολική ψήφο είτε δια ζώσης. Ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι μείωσαν τη διαφορά τις τελευταίες εβδομάδες, ψηφίζοντας δια ζώσης, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία εκ των προτέρων ώθησε τον Μάικλ ΜακΝτόναλντ, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλόριντα που διαχειρίζεται το U.S. Elections Project, να προβλέψει ότι η συμμετοχή στις εκλογές φέτος θα ανέλθει στον αριθμό ρεκόρ των περίπου 150 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 65% αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό θα είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 1908.

Η εκ των προτέρων συμμετοχή στις εκλογές φέτος είχε εξάλλου ήδη ξεπεράσει από νωρίτερα αυτόν τον μήνα εκείνη του 2016 (47 εκατ. ψήφοι).