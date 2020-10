Life

Αποκαλυπτικός ο Μιχάλης Ρέππας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο δημιουργός και ηθοποιός για τις “χρυσές αμοιβές”, την πιθανότητα επιστροφής στην τηλεόραση μετά από 25 χρόνια και πως σχολιάζει συγκεκριμένο ριάλιτι.