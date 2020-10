Πολιτική

Τσίπρας: Το “ΟΧΙ” του '40 κίνητρο μιας νέας πατριωτικής ενότητας

Το μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την εθνική επέτειο.

«Η 28η Οκτωβρίου, 80 χρόνια μετά, εξακολουθεί να παραμένει ορόσημο στην ιστορία των αγώνων του λαού μας για ελευθερία, και εθνική ανεξαρτησία», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε μήνυμά του στο facebook και το twitter για την εθνική επέτειο.

«Το παλλαϊκό ΟΧΙ των Ελλήνων στο φασισμό του Μουσολίνι και στο ναζισμό του Χίτλερ, η συνέχειά του με το έπος της εθνικής αντίστασης, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, και τις άλλες πατριωτικές οργανώσεις, μας κάνουν περήφανους για τις ρίζες μας. Και μας παροτρύνουν να θυμόμαστε και να τιμούμε τους νέους με τα πρησμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και που έδωσαν τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους, για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα επισημαίνει πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «η ιστορία του τόπου δεν είχε μόνο αυτούς αλλά κι εκείνους που μήδισαν, πρόδωσαν την πατρίδα, εν ονόματι μιας κάλπικης εθνικοφροσύνης, έγιναν με το αζημίωτο συνεργάτες του κατακτητή, και οπλίστηκαν απ' αυτόν για να πολεμήσουν όσους αντιστέκονταν».

«Να μη τα ξεχνάμε, όχι για να αναμοχλεύουμε το διχασμό. Το αντίθετο: Για να σφυρηλατήσουμε μια στέρεη λαϊκή και πατριωτική ενότητα. Γιατί σήμερα, που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει νέους κινδύνους, και η εθνική μας κυριαρχία βρίσκεται υπό το κράτος νέων απειλών, το ΟΧΙ του '40 αποτελεί κίνητρο μιας νέας πατριωτικής ενότητας, για να προασπίσουμε αυτά για τα οποία οι πατεράδες και οι παππούδες μας έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα. Την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ειρήνη» καταλήγει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.