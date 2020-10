Πολιτική

Σε καραντίνα η Φώφη Γεννηματά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο γιος της. Υποβλήθηκε σε τεστ η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Σε αυτοπεριορισμό για λίγες ημέρες θα βρίσκεται η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, καθώς ο γιος της διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.



Το παιδί ως φαίνεται κόλλησε από δάσκαλο στο σχολείο του.



Το πρώτο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε η Φώφη Γεννηματά βγήκε αρνητικό. Ωστόσο θα παραμείνει σε απομόνωση μέχρι το επόμενο επαναληπτικό τεστ.