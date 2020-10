Κόσμος

Κορονοϊός - Μισέλ: Χρειαζόμαστε μια Ένωση δοκιμών και εμβολίων

Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Κομισιόν παρουσιάζει νέο πακέτο μέτρων σήμερα.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στα γρήγορα τεστ και την ανίχνευση, όσο και στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με ανάρτησή του στο Twitter που παραπέμπει σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο, ο Σαρλ Μισέλ τάσσεται υπέρ του συντονισμού της έγκρισης γρήγορων (αντιγονικών) τεστ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλιστεί η παραγωγή τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ώστε να είναι παντού διαθέσιμα.

Σε σχέση με τις εφαρμογές ανίχνευσης επαφών, ο Σαρλ Μισέλ ζητά να υπάρξει διαλειτουργικότητα και κοινοί κανόνες για απομόνωση και καραντίνα.

Όσον αφορά τα εμβόλια, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να μπουν "κριτήρια κατανομής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών" και να οριστούν οι "ομάδες προτεραιότητας" που θα περιλαμβάνουν ιδίως τους πιο ευάλωτους (ηλικιωμένους, χρόνιες ασθένειες ...) και το προσωπικό υγείας.

"Εν ολίγοις, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια Ένωση δοκιμών και εμβολίων", είπε. "Αυτή η κρίση έχει ήδη δείξει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να την περάσει μόνη της. Η Ευρώπη φέρνει αναντικατάστατη προστιθέμενη αξία."