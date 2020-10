Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται και πότε. Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) παροχές, ύψους 177.459.568 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα καταβληθούν:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε 242.632 δικαιούχους, συνολικού ύψους 53.554.965 ευρώ.

Το επίδομα στέγασης σε 218.020 δικαιούχους, συνολικού ύψους 26.725.599 ευρώ.

Το επίδομα γέννησης σε 13.001 γεννήσεις, συνολικού ύψους 13.185.00 ευρώ.

Τα προνοιακά επιδόματα ατόμων με αναπηρία σε 168.325 δικαιούχους, συνολικού ύψους 71.103.667 ευρώ.

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε 1.037 δικαιούχους, συνολικού ύψους 309.581 ευρώ.

Το επίδομα ομογενών σε 7.106 δικαιούχους, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ.

Η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (Ν. 1296/1982) σε 21.460 δικαιούχους, συνολικού ύψους 7.794.509 ευρώ.

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε 13.495 δικαιούχους, συνολικού ύψους 4.408.083 ευρώ.

Τέλος, η Συνεισφορά Δημοσίου του Ν. 4605/2019 σε 2.204 δικαιούχους, συνολικού ύψους 134.164 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των παροχών του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.