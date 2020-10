Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα μέτρα σε Ιωάννινα και Σέρρες

Σε ρυθμούς καραντίνα μπαίνει η καθημερινότητα στα Ιωάννινα και τις Σέρρες. Ποιες επιχειρήσεις κλείνουν, τι απαγορεύεται.

Από αύριο τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη νόσο Covid-19, που ανακοινώθηκαν χθες, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Συγκεκριμένα από αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 6 το πρωί, η περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και η περιφερειακή ενότητα των Σερρών περνούν από το «πορτοκαλί», το επίπεδο 3 δηλαδή (αυξημένης επιτήρησης), στο «κόκκινο», επίπεδο 4 (αυξημένου κινδύνου).

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μάσκα παντού), η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12μιση μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, καθώς και η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητάς τους.

Επίσης, σε επίπεδο συναγερμού ανεβαίνουν οι περιφερειακές ενότητες Νάξου και Ροδόπης, οι οποίες από το «κίτρινο», επίπεδο 2 (Επιτήρησης), περνούν στο «πορτοκαλί», επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης). Για τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μάσκα παντού), καθώς και η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12μιση μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί.

Σημειώνεται ότι η Αμοργός, λόγω παντελούς έλλειψης κρουσμάτων, κατεβαίνει από το επίπεδο 2, «κίτρινο», στο επίπεδο 1, «πράσινο». Τέλος, η Δράμα ανεβαίνει επίπεδο συναγερμού και περνάει από το επίπεδο 1, «πράσινο», στο επίπεδο 2, «κίτρινο».

Περισσότερες πληροφορίες για το επίπεδο συναγερμού που ισχύει σε κάθε περιοχή και τα αντίστοιχα μέτρα, διατίθενται στον σύνδεσμο: https://covid19.gov.gr/covid-map