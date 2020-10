Κοινωνία

Το έπος του ’40: Ο γιος του πρώτου στρατιώτη που “χάθηκε” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προηγήθηκε του τελεσιγράφου στον Μεταξά. Ο γιος του πρώτου ήρωα στρατιώτη μοιράζεται τις αναμνήσεις του στον ΑΝΤ1.