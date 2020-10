Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σε αυτοπεριορισμό ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, λόγω κρούσματος κορονοϊού στο περιβάλλον του.

Σε αυτοπεριορισμό τέθηκε από το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού στο στενό επαγγελματικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών Κύπρου στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αυτοπεριορίζεται από το απόγευμα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του υπουργείου Υγείας, μετά τον εντοπισμό κρούσματος COVID στο στενό επαγγελματικό του περιβάλλον που προέκυψε από τεστ που διενεργήθηκε χθες το βράδυ. Λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.